開放感バツグンの「“5人乗り”SUVミニバン」！

ステランティス ジャパンは2026年4月9日、プジョーのスライドドア付きの利便性とSUVのようなタフなスタイルを融合させた「RIFTER GT（リフターGT）」のラインナップに、特別装備を採用した限定車「RIFTER GT Cielo（リフターGTシエロ）」を追加し、30台限定で発売を開始しました。

プジョー「リフター」は、優れた使い勝手と高いデザイン性を併せ持ち、ファミリー層を中心に厚い支持を集めている人気のマルチ・パーパス・ヴィークル（MPV＝日本でいうミニバン）です。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4.4m級の新「“5人乗り”SUVミニバン」です！ 画像で見る（57枚）

ボディサイズは全長4405mm×全幅1850mm×全高1855mmです。これは日産の「NV200バネット」（全長4400mm×全幅1695mm×全高1855-1885mm）に近く、日本の道路でも持て余さない、取り回しやすいサイズ感となっています。

扱いやすいコンパクトなルックスでありながら、5人乗りの車内は広々としており、ライフスタイルに合わせて自在に変化する多彩なシートアレンジを特長としています。

パワートレインには、力強い走りと優れた燃費性能を誇る1.5リッター直列4気筒クリーンディーゼルターボエンジン（BlueHDi）を搭載しています。

最高出力130馬力、最大トルク300Nmを発揮し、8速オートマチックトランスミッション（EAT8）との組み合わせにより、多人数乗車時や荷物満載のキャンプなどのシーンでも、余裕のあるトルクフルな走りを楽しむことができます。

今回新たに登場したリフターGTシエロは、上級グレードであるリフターGTをベースに開発されました。

この限定車の最大の特徴は、車内に圧倒的な開放感をもたらす「パノラミックガラスルーフ」を特別装備している点です。

ルーフの大部分を占める広大なガラス面から自然光をたっぷりと取り込むことで、車内は明るく開放的な空間へと変貌します。これにより、どの座席に座っていても広い視界が広がり、同乗者全員がより快適で心地よい室内環境を共有できるようになりました。

さらにパノラミックガラスルーフのセンター部分には「ルーフストレージ」が備えられ、さらに車室内の後方には「天井収納ボックス」が設置されています。これにより、日常使いの小物やアウトドアレジャーの荷物などを頭上のデッドスペースにスマートに収納することが可能となり、ただでさえ高い室内の収納力が一段と向上しました。

エクステリアのボディカラーは、「アイシー・ホワイト」「シルカ・グリーン」「ペルラネラ・ブラック」の3色が展開されます。

各色10台ずつ用意され、合計わずか30台のみの限定生産という非常に希少なモデルとなっています。

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価格（消費税込）は478万円です。購入は抽選方式となっており、2026年4月9日から4月30日までの期間、プジョー公式ウェブサイト上に開設された特設応募フォームにて申し込みを受け付けています。

高い実用性とデザイン性を誇るリフターに、空と繋がる特別な開放感とさらなる収納力がプラスされたリフターGTシエロ。春から初夏にかけてのアクティブな季節を前に、争奪戦必至の魅力的な一台と言えそうです。