4月14日スタートの火曜ドラマ「夫婦別姓刑事」。主演の佐藤二朗さん、橋本愛さんは夫婦であることを隠しながらバディとして活躍する刑事を演じます。それぞれの役柄の魅力や、ドラマの見どころについてインタビューしました。

刑事夫婦による考察ミステリー

佐藤二朗さんと橋本 愛さんがW主演を務める『夫婦別姓刑事』。2人が演じるのは、東京・中野区の沼袋署刑事課強行犯係に所属する刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）。抜群のコンビネーションで事件を解決していく名バディですが、じつはだれにも言えない秘密を抱えています。それは、2人が夫婦であること。

警察には、「夫婦は同じ部署に所属してはならない」という暗黙のルールが存在し、2人は刑事であり続けるために夫婦であることを隠しています。

企画・原案は秋元 康さん。コミカルな刑事ドラマの装いの裏で起こる事件と、登場人物の感情が絡み合う“コメディーの仮面をかぶった考察ミステリー”です。

佐藤さんは、「まずオリジナル作品ということに引かれました。秋元さんはすべて現場にまかせると言ってくださったのですが、唯一のお願いが“佐藤二朗をかっこよく見せてほしい”ということだったそうで。スタッフも戸惑っていますが、だれよりもどうしようと思ったのは僕です。いまだにその答えは見つかっておりません」と、笑いながら答えてくれました。

刑事ドラマ出演は初めてという橋本さんは、「コメディー色の強い作品はあまりやったことがないので新たな挑戦です。初めましての佐藤さんと一緒にお芝居をすると、なにが起きるのだろう、ちゃんとついていけるのだろうかという気持ちはありますが、佐藤さんとしかつくれないものにトライしてみたいと思っています」と、すでに名バディ誕生を予感させます。

自分が演じる役柄については

演じる役柄について佐藤さんは、「脚本を担当する矢島弘一さんは以前からよく知っていて、四方田は僕に当て書きしたのではないかと思います。僕は精神年齢6歳の56歳児を自負しておりまして、図体はデカいけど子どもなおっさんと、クールビューティな橋本さんとの凸凹な感じが出ればいいなと思っています」と分析。

橋本さんは、「明日香は正義感が強くて、芯のあるパワフルな女性。刑事として事件に誠実に向き合います。四方田さんのことは刑事として尊敬している一方、家庭に入ると立場が逆転して、彼を振り回します。そういうところをおもしろがっていただければ」と、夫婦役としての空気感にも期待が高まります。

衝撃の結末へ…最強コンビ誕生の予感

物語は、夫婦であることを隠しながらバディとして事件解決に奔走する前半から、その裏で進行している殺人事件が2人の過去や家族をも巻き込んで予測不能な展開へと変貌する後半、そして、衝撃の結末へと向かっていきます。

「“夫婦別姓”というとおり、2人の関係性で魅了できるかが勝負」と、佐藤さんが見どころをアピールすると、橋本さんは「佐藤さんの表現に、どれだけ乗れるか。がんばって楽しんですてきな関係をつくっていけたら」と反応。最強コンビが生まれそうです。