「今日はギャルの誕生日」Cocomi、母・工藤静香との過去ショット公開「油絵を描いてる時にちょっかい出してる図」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月14日、自身のInstagramを更新。母で歌手の工藤静香さんとの思い出ショットを披露しました。
【写真】Cocomi＆工藤静香の思い出ショット
「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と説明し、油絵を描いている工藤さんの後ろでおどけて変顔をしているCocomiさんのかわいらしい姿です。工藤さんの誕生日に、懐かしい親子の思い出ショットを公開し、お祝いしたいようですね。
(文:中村 凪)
【写真】Cocomi＆工藤静香の思い出ショット
「今日はギャルの誕生日です」Cocomiさんは「今日はギャルの誕生日です」とつづり、1枚の写真を投稿。自身が小学生くらいの頃の工藤さんとのツーショットを披露しています。
「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と説明し、油絵を描いている工藤さんの後ろでおどけて変顔をしているCocomiさんのかわいらしい姿です。工藤さんの誕生日に、懐かしい親子の思い出ショットを公開し、お祝いしたいようですね。
パンケーキを楽しむ姿を披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているCocomiさん。13日の投稿では「喉詰まるかと思ったぜ!!」とつづり、パンケーキを楽しむ姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)