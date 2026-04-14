『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』ポスタービジュアル2種公開 スパイダーマンの＜覚悟＞を描く
トム・ホランド主演の映画「スパイダーマン」シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のポスタービジュアルが2種同時に解禁された。
【写真】スパイダーマンの瞳にMJの姿 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』ポスタービジュアル
本作は、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後を描いた「スパイダーマン」シリーズの最新作。大人になったピーター・パーカー（トム）は、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。
ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた。
今回、米ラスベガスで開催中の世界最大の映画コンベンション CinemaCon の開催に合わせて、本作のポスターが超異例の2ビジュアル同時に全世界初解禁となった。
対となる2つのポスタービジュアルは、過酷な運命に立ち向かうスパイダーマンの揺るぎない覚悟を描き出している。スパイダーマンの視線の先、その瞳に映るのはヴィランではなく、ピーターのことを忘れてしまったかつての恋人MJ（ゼンデイヤ）だ。自分のことを覚えていなくとも必ず守り抜くという、切なくも力強い＜覚悟＞。多勢に無勢の絶望的な状況下でも、自らの運命に真っ向から立ち向かう孤高の姿。スパイダーマンであるために、この街とそこに住む人々のため、命懸けで戦う＜覚悟＞を描き出している。
また、4月29日よりムビチケ前売券（カード、オンライン、コンビニ）の発売が決定。ムビチケカード特典はオリジナルステッカーで、数量限定のためなくなり次第終了。ムビチケオンライン・購入かつ鑑賞特典はムビチケデジタルカードが用意されている。
セブンネットショッピング限定・グッズ付きムビチケカードのグッズ・予約開始日などの詳細に関しては、後日セブンネットショッピング、映画公式SNSにて更新予定だ。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日より日米同時公開。
【写真】スパイダーマンの瞳にMJの姿 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』ポスタービジュアル
本作は、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後を描いた「スパイダーマン」シリーズの最新作。大人になったピーター・パーカー（トム）は、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。
今回、米ラスベガスで開催中の世界最大の映画コンベンション CinemaCon の開催に合わせて、本作のポスターが超異例の2ビジュアル同時に全世界初解禁となった。
対となる2つのポスタービジュアルは、過酷な運命に立ち向かうスパイダーマンの揺るぎない覚悟を描き出している。スパイダーマンの視線の先、その瞳に映るのはヴィランではなく、ピーターのことを忘れてしまったかつての恋人MJ（ゼンデイヤ）だ。自分のことを覚えていなくとも必ず守り抜くという、切なくも力強い＜覚悟＞。多勢に無勢の絶望的な状況下でも、自らの運命に真っ向から立ち向かう孤高の姿。スパイダーマンであるために、この街とそこに住む人々のため、命懸けで戦う＜覚悟＞を描き出している。
また、4月29日よりムビチケ前売券（カード、オンライン、コンビニ）の発売が決定。ムビチケカード特典はオリジナルステッカーで、数量限定のためなくなり次第終了。ムビチケオンライン・購入かつ鑑賞特典はムビチケデジタルカードが用意されている。
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映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日より日米同時公開。