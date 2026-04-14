彼女が欲しい一心で自分自身としか出会えないマッチングアプリを自作したピン芸人の奈良原が、その情熱ゆえに大手ゲーム会社からオファーを受けるという、驚きの展開を明かした。

【映像】モテない芸人が生んだ衝撃仕様のマッチングアプリ

ABEMAの開局10周年記念番組『愛のハイエナ特別編 あつまれ ハイエナの森』に登場したプロダクション人力舎所属の奈良原は、「自作のマッチングアプリがまさかの世界進出!?」というテーマで登壇した。既存のマッチングアプリで全く出会えなかったことに憤慨した彼は、一からプログラミングを勉強し、画面上のどのボタンを押しても自分しか表示されない専用アプリ「ナラマッチ」を開発したという。この仕様に「バチェラーみたいなもんやん」「高2の夏休みに考えるやつやん」とスタジオのさらば青春の光・森田哲矢らは驚き。

法律上の問題を回避するために「恋愛ゲーム」として配信したこのアプリは、複数の配信サイトでデイリー・週間・月間ランキングのすべてで1位を獲得し、1万ダウンロードを記録する大ヒットとなった。この実績が注目され、現在は大手ゲーム会社から「大人気ゲーム機に移植しませんか」という信じられないようなオファーが届いていることを告白し、ニューヨークの屋敷裕政らを驚かせた。

しかし、これほどの実績を残しながらも、奈良原は「（彼女は）できてないっすよ。話と違いますもん」と肩を落としていた。