日向坂46が、2026年5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」のジャケットアートワークを公開した。

アートディレクションを手掛けたのは高木公美子（ONPHA）で、今作のジャケットアートワークのテーマは、「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」とのこと。前作「クリフハンガー」のアートワークでは暗闇から光へと辿りついたメンバー。そして、先日解禁された最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照らしている。その光が彼女たちのエネルギーとなり、抑えきれない衝動へと変化し、そのエネルギーを躍動感と共に爆発させた様子が切り取られているという。

TYPE-A

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通常盤

また、表題曲「Kind of love」の音源は4月16日0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも決定した。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には＜ひなた坂46 LIVE＞、8月には＜三期生LIVE＞、9月には＜ひなたフェス 2026＞を開催する。

◾️17thシングル「Kind of love」

2026年5月20日（水）リリース

購入：https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG TYPE-A TYPE-B TYPE-C TYPE-D 通常盤 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13710~13711）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~13713）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~13715）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~13717）￥2,000（税込）

▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真 【通常盤（CDのみ）】

通常盤（SRCL-13718）￥1,200（税込）

◾️ライブ情報 ◆＜ながおか 米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜2026＞

新潟県・国営越後丘陵公園

2026年5月24日（日） ◆＜推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026＞

神奈川県・横浜スタジアム

2026年5月28日（木） ◆＜日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE＞

東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年6月16日（火）開場17:00 / 開演18:30

2026年6月17日（水）開場17:00 / 開演18:30 ◆＜日向坂46 三期生LIVE>

2026年8月5日（水）Zepp Osaka Bayside 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月6日（木）Zepp Nagoya 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月17日（月）Zepp Haneda(TOKTO) 開場 17：30 / 開演 18：30 ◆＜日向坂46 「ひなたフェス 2026」＞

宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

2026年9月5日（土）開場14:30 / 開演16:30

2026年9月6日（日）開場14:30 / 開演16:30