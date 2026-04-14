「これはあかん笑」 地方競馬の平場レースなのに…衝撃決着が超話題「やっぱりドラマがある」視線集めた8文字
13日名古屋6R
13日に行われた地方競馬の平場のレースが話題沸騰となっている。名古屋6Rのレース名は「きたさん、えりさん披露宴記念日」。単勝1.2倍の圧倒的1番人気が制したが、その馬名に熱視線が注がれた。
名古屋けいばでは対象レースの命名権を抽選で当選したファンに付与するネーミングライツを実施。6Rは「きたさん、えりさん披露宴記念日」となった。
6番人気ベレーザフィン（牝4）が手応え良く直線を向いたが、一完歩ごとに差をつめてくる馬が。きっちりゴール前で差し切ったのは圧倒的な1番人気、その名もバイバイダーリン（牡4）だった。
めでたいレース名とは対照的な馬名の馬が勝利。この事実がXで拡散されると、大バズりとなった。
「流石に奇跡やろこれはww」
「不吉すぎるw」
「まずその名前の馬を出走させる馬主w」
「ネタにできるくらい しあわせになって欲しいですね」
「やっぱり競馬ってドラマがあるんやな（遠い目）」
「これはあかん笑笑」
「え、縁起でもねぇ…」
名古屋けいばによると、命名権当選者へのサービスは対象レース名称付与、紹介文章の読み上げ、申込者のみ優勝馬と騎手との写真撮影となっている。きたさん、えりさんの未来に、幸あれ。
（THE ANSWER編集部）