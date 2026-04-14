「顔があまりにも強すぎます」timelesz篠塚大輝、イケメン姿にファン歓喜「二次元すぎませんか…？？？」
美容誌『MAQUIA（マキア）』（集英社）の公式Instagramは4月13日、投稿を更新。timelesz・篠塚大輝さんのイケメンショットを公開しました。
【画像】篠塚大輝のイケメン表紙
コメントでは「顔があまりにも強すぎます」「やんちゃな天使！大好き！！」「待ってました ビジュ最高！」「顔良し！！！男前！！！可愛い！！！篠塚大輝最高すぎる！！！家宝にします」「あまりにも大きく輝きすぎてる二次元すぎませんか…？？？」「かつてない程の甘み！！やべぇんじゃねぇのぉ」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】篠塚大輝のイケメン表紙
「待ってました ビジュ最高！」同アカウントは「４月２２日（水）発売 マキア６月号 増刊は、timelesz・篠塚大輝さんが表紙です」とつづり、篠塚さんの顔がアップになった表紙を公開。整った顔立ちが際立っています。メイクやファッション、髪形など全てが似合っていて、とても格好いいです。
「ポジショニングマップ分析してるのしのっぽいw」また同投稿では、インタビュー内容も一部紹介。篠塚さんは「最初はなんで自分が“可愛い”と言われるのか理解できなくて……」などと吐露しています。ファンからは「表紙最高すぎるし、インタビュー内容もすでに面白いとは何事なんですか笑」「インタビュー、抜粋だけでおもろいんやけどwポジショニングマップ分析してるのしのっぽいw最近可愛さ増々なのは分析結果を活かしてるからかな？」などのコメントが寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)