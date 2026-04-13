「ウーノ」新CMに山賢人と藤木直人　サロンのスタイリストとオーナーを演じる

メンズビューティブランド「ウーノ（uno）」が、今年発売した「4D オールインワンシャンプー」の世界観を体現するCMを4月20日から放映する。CMに出演した俳優の山粼賢人と藤木直人が発表会に登壇。撮影時のエピソードや商品の魅力を語った。

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同商品は、シャンプー、トリートメント、スカルプケア、ベースデザインの4機能を凝縮した4in1設計で、「ボリューム」と「スマート」の2タイプを展開する。男性特有の力強い洗い方による摩擦ダメージを軽減するほか、汗や皮脂、スタイリング剤に反応し、毛穴まわりの繊細な汚れにもアプローチする。

同商品の使用感について山粼は「オールインワンシャンプーのイメージが変わりました。柔らかい泡立ちでしっかり洗えて、手ぐしもサラッと通る仕上がりです」と好評。藤木も「とくに泡立ちがよく、"朝シャン派"の僕は、時短で使えるからすごくいい。そして男っぽすぎないヴィジュアルが、どんな浴室にも合いそうですね」と続けた。

架空のヘアサロン「salon de uno」を舞台に展開する同CMでは、スタイリスト役として山粼が、オーナー役として藤木が登場。山粼は「サロンのスタイリスト役は初めてで新鮮でしたし、藤木さんと久しぶりにご一緒できたのが嬉しかったです。撮影の合間にもつい話し込んでしまって、スタッフに呼ばれる場面もありました（笑）」と撮影時の雰囲気についてコメント。藤木も「賢人くんとは3度目の共演。プライベートでも交流があったので、スタイリストとオーナーというフラットな関係性で共演できたのが嬉しかった」と振り返った。

プライベートでの交流は「藤木さんに釣りに連れて行ってもらったことがあるんですが、送迎だけでなく僕のために釣竿を買ってくださって。道中のコンビニで僕の電子マネーがうまく使えず、奢っていただいたことも思い出です」（山粼）とエピソードを明かした。

また、"10年後もかっこよくいけ"という商品テーマにちなみ、それぞれの10年後について聞かれると、「仕事もプライベートも楽しんでいたい。楽しもうとする意識を持つだけで、感覚はすぐに変わると思う」（山崎）。藤木は「新しい挑戦を続けたい。53歳になると、やりたいことが少なくなってくるのですが、思いがけない出会いがある仕事なので、常に視野を広く持っていきたいですね」と前向きなコメントを寄せた。

最後に「今日が一番若い自分。日々の積み重ねが未来を作ると思うので、このシャンプーを早く使い始めて、多くの人に、未来に向かう準備をしていただきたいです」と藤木が呼びかけると、山粼も「魅力的な10年後を迎えるために、このシャンプーで自分をコツコツ磨いていきます」と締めくくった。

山粼賢人は1994年9月7日生まれ、東京都出身の俳優。2010年のデビュー以来数多くの映画やドラマに出演。近年の出演作は、映画「キングダム」シリーズ、「ゴールデンカムイ」、Netflixオリジナル「今際の国のアリス」など。今夏には映画「キングダム」続編の公開を控えるほか、2028年NHK大河ドラマ第67作「ジョン万」の主演が決定している。

藤木直人は1972年7月19日生まれ、千葉県出身の俳優。1995年に俳優デビュー、1999年にはミュージシャンとしてメジャーデビューを果たす。主な出演作は「ホタルノヒカリ」（日本テレビ系）、映画「リメンバー・ミー」、Netflixオリジナル「グラスハート」などがある。