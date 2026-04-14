中東情勢の先行きが見通せない中、思わぬ形で注目を集めている国がある。北朝鮮だ。イランをめぐる軍事的緊張と不安定化が長期化すれば、結果として北朝鮮の「戦争商売」が活発化する可能性があるとの見方が、専門家の間で浮上している。

米シンクタンクのスティムソン・センターが3月31日（現地時間）に開催したウェビナーでも、イラン戦争が北朝鮮にとって一定の「機会」になり得るとの指摘が出た。直接の当事者ではない北朝鮮にとって、なぜ中東の混乱が追い風となるのか。

背景にあるのは、兵器供給の構造変化だ。

イランはこれまで、ロシアなど反欧米勢力への武器や技術の供給源として一定の役割を果たしてきたが、米国・イスラエルとの戦争により、その機能に揺らぎが生じている可能性が高い。その状態が長引けば、装備の補充や新規調達を必要とする国や勢力は、別の供給先を求めざるを得ない。

そこで浮上するのが北朝鮮である。制裁下にありながらも、ミサイルや砲弾といった兵器の生産と輸出を続けてきた同国は、「条件が緩く、供給が早い」存在として知られる。実際、ロシアがウクライナ侵攻以降、北朝鮮製弾薬やミサイルへの依存を強めているとされることは、その象徴的な例だ。

（参考記事：【写真】「北朝鮮の不良弾薬が暴発し吹き飛ぶロシア兵」衝撃の瞬間）

注目されるのは、北朝鮮の最近の兵器開発の方向性である。

短距離弾道ミサイルにクラスター弾頭を搭載した実験や、戦車へのアクティブ防護システム（APS）の導入、さらには電磁兵器の試験など、いずれも現代戦のニーズを意識した装備が目立つ。クラスター弾頭は精密性に頼らず広範囲に打撃を与えることができ、電子戦環境でも一定の効果を発揮する。APSは対戦車ミサイルやドローンへの対抗手段として需要が高まり、電磁兵器は通信や電子機器を無力化する非対称戦力として関心を集めている。

これらは単なる技術開発というより、「売れる兵器」を意識した動きとも読める。とりわけロシアとの軍事協力は、北朝鮮にとって実戦データを得る機会となり、性能改善と信頼性の裏付けにつながる。実際に戦場で使われた実績は、そのまま強力な「宣伝材料」となるからだ。

イラン情勢が長期的に混迷し、従来の供給網に空白が生じれば、北朝鮮のこうした兵器は中東やその周辺、さらには制裁下にある他地域でも需要を拡大する可能性がある。精密性よりも即応性や量を重視する環境では、北朝鮮型の装備は一定の適合性を持つためだ。

もちろん、品質や生産能力には限界があり、国際的な監視の目も厳しい。それでも、戦争や対立が長引くほど「安く手に入る武器」の価値は高まる。そうした現実の中で、北朝鮮は静かに役割を変えつつあるのかもしれない。