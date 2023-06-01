プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ」 「セロリの佃煮」 「タケノコとワカメのスープ」 の全3品。
キャベツの甘みを楽しめる春巻きに、セロリの佃煮とタケノコとワカメのスープを添えた春満載の献立です。

【主菜】豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ


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調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：893Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚ひき肉  200g
キャベツ  1/8個
白ネギ  1本 春雨  30g
サラダ油  大さじ1
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  オイスターソース  大さじ1.5
  水  大さじ2
  ゴマ油  大さじ1
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  大さじ1
  水  大さじ1.5
春巻きの皮  10枚
＜のり＞
  小麦粉  小さじ1
  水  小さじ1
揚げ油  適量 練りからし  適量 酢  適量 パクチー（香菜）  適量

【下準備】

キャベツは軸を削ぎ切りにし、葉をザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。春雨はかためにゆでてザルに上げ、食べやすい長さに切る。

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＜調味料＞、＜水溶き片栗＞、＜のり＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油、キャベツ、白ネギを入れて強めの中火で炒める。しんなりしてきたら豚ひき肉を加えて炒め合わせる。

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2. ＜調味料＞を加えて火を弱め、フライパンに蓋をして5分蒸し煮にする。

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3. 春雨を加えて火を強め、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、強めのトロミがついたらバットに広げて完全に冷ます。

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冷ます時間は調理時間に含みません。
4. 春巻きの皮の手前側に(3)の1/10量を横長にのせ、ひと巻きして左右を内側へ折り、さらに巻いて巻き終わりを＜のり＞で留める。

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春巻きの皮はザラザラしている面を上にしてください。
5. 食べる分だけ170℃に予熱した揚げ油で色よく揚げ、油をきって器に盛り、パクチー(香菜)を飾る。お好みで練りからし、酢でいただく。

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残った分は揚げずに1本ずつラップで包んで冷蔵保存し、再び食べる時は凍ったまま160℃に予熱した揚げ油でゆっくり揚げてください。

【副菜】セロリの佃煮
ご飯によく合います。お弁当のおかずにしてもいいですね。

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調理時間：10分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

セロリ  (葉)1/3~1/2本 ＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
かつお節  少々

【下準備】

セロリは葉を摘み取り、軸は筋を取って繊維を断つように薄切りにする。

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【作り方】

1. 鍋にセロリ、＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をしてしんなりするまで蒸し煮にする。

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2. 鍋の蓋を外して強めの中火にし、煮汁を飛ばして火を止めて、かつお節を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

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【スープ・汁】タケノコとワカメのスープ
タケノコが旬の時期にだけ作れるスープ。

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調理時間：10分
カロリー：27Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

タケノコ  (姫皮)40g
ワカメ  (塩蔵)15g
＜スープ＞
  水  400ml
  酒  大さじ2
  顆粒チキンスープの素  小さじ1
  しょうゆ  少々
塩  適量

【下準備】

タケノコは細切りにする。ワカメはたっぷりの水に放って塩を落とし、水気を絞って食べやすい長さに切る。

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【作り方】

1. ＜スープ＞の材料を鍋に入れて中火にかけ、煮たったらタケノコとワカメを加え、再び煮たったら火を止めて塩で味を調え、器に盛る。

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