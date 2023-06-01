【今日の献立】2026年4月14日(火)「豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ」 「セロリの佃煮」 「タケノコとワカメのスープ」 の全3品。
キャベツの甘みを楽しめる春巻きに、セロリの佃煮とタケノコとワカメのスープを添えた春満載の献立です。
【主菜】豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：893Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
キャベツ 1/8個
白ネギ 1本 春雨 30g
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
オイスターソース 大さじ1.5
水 大さじ2
ゴマ油 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1
水 大さじ1.5
春巻きの皮 10枚
＜のり＞
小麦粉 小さじ1
水 小さじ1
揚げ油 適量 練りからし 適量 酢 適量 パクチー（香菜） 適量
＜調味料＞、＜水溶き片栗＞、＜のり＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
2. ＜調味料＞を加えて火を弱め、フライパンに蓋をして5分蒸し煮にする。
3. 春雨を加えて火を強め、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、強めのトロミがついたらバットに広げて完全に冷ます。
冷ます時間は調理時間に含みません。
4. 春巻きの皮の手前側に(3)の1/10量を横長にのせ、ひと巻きして左右を内側へ折り、さらに巻いて巻き終わりを＜のり＞で留める。
春巻きの皮はザラザラしている面を上にしてください。
5. 食べる分だけ170℃に予熱した揚げ油で色よく揚げ、油をきって器に盛り、パクチー(香菜)を飾る。お好みで練りからし、酢でいただく。
残った分は揚げずに1本ずつラップで包んで冷蔵保存し、再び食べる時は凍ったまま160℃に予熱した揚げ油でゆっくり揚げてください。
【副菜】セロリの佃煮
ご飯によく合います。お弁当のおかずにしてもいいですね。
調理時間：10分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
かつお節 少々
2. 鍋の蓋を外して強めの中火にし、煮汁を飛ばして火を止めて、かつお節を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】タケノコとワカメのスープ
タケノコが旬の時期にだけ作れるスープ。
調理時間：10分
カロリー：27Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ワカメ (塩蔵)15g
＜スープ＞
水 400ml
酒 大さじ2
顆粒チキンスープの素 小さじ1
しょうゆ 少々
塩 適量
キャベツの甘みを楽しめる春巻きに、セロリの佃煮とタケノコとワカメのスープを添えた春満載の献立です。
【主菜】豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ
©Eレシピ
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：893Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚ひき肉 200g
キャベツ 1/8個
白ネギ 1本 春雨 30g
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
オイスターソース 大さじ1.5
水 大さじ2
ゴマ油 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1
水 大さじ1.5
春巻きの皮 10枚
＜のり＞
小麦粉 小さじ1
水 小さじ1
揚げ油 適量 練りからし 適量 酢 適量 パクチー（香菜） 適量
【下準備】キャベツは軸を削ぎ切りにし、葉をザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。春雨はかためにゆでてザルに上げ、食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
＜調味料＞、＜水溶き片栗＞、＜のり＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】1. フライパンにサラダ油、キャベツ、白ネギを入れて強めの中火で炒める。しんなりしてきたら豚ひき肉を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞を加えて火を弱め、フライパンに蓋をして5分蒸し煮にする。
©Eレシピ
3. 春雨を加えて火を強め、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、強めのトロミがついたらバットに広げて完全に冷ます。
©Eレシピ
冷ます時間は調理時間に含みません。
4. 春巻きの皮の手前側に(3)の1/10量を横長にのせ、ひと巻きして左右を内側へ折り、さらに巻いて巻き終わりを＜のり＞で留める。
©Eレシピ
春巻きの皮はザラザラしている面を上にしてください。
5. 食べる分だけ170℃に予熱した揚げ油で色よく揚げ、油をきって器に盛り、パクチー(香菜)を飾る。お好みで練りからし、酢でいただく。
©Eレシピ
残った分は揚げずに1本ずつラップで包んで冷蔵保存し、再び食べる時は凍ったまま160℃に予熱した揚げ油でゆっくり揚げてください。
【副菜】セロリの佃煮
ご飯によく合います。お弁当のおかずにしてもいいですね。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）セロリ (葉)1/3~1/2本 ＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
かつお節 少々
【下準備】セロリは葉を摘み取り、軸は筋を取って繊維を断つように薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にセロリ、＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をしてしんなりするまで蒸し煮にする。
©Eレシピ
2. 鍋の蓋を外して強めの中火にし、煮汁を飛ばして火を止めて、かつお節を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】タケノコとワカメのスープ
タケノコが旬の時期にだけ作れるスープ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：27Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）タケノコ (姫皮)40g
ワカメ (塩蔵)15g
＜スープ＞
水 400ml
酒 大さじ2
顆粒チキンスープの素 小さじ1
しょうゆ 少々
塩 適量
【下準備】タケノコは細切りにする。ワカメはたっぷりの水に放って塩を落とし、水気を絞って食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜スープ＞の材料を鍋に入れて中火にかけ、煮たったらタケノコとワカメを加え、再び煮たったら火を止めて塩で味を調え、器に盛る。
©Eレシピ