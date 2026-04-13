元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子(31)が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。第1子出産を報告した。夫はバスケットボール男子日本代表の渡辺雄太(31)。2026年は人気芸能人の出産報告が相次いでいる。

夫の渡辺が、インスタグラムに生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手の写真をアップ。「The best day in my life(人生で最も素晴らしい日)」と喜びをつづった。久慈も自身のインスタグラムのストーリーズで渡辺の投稿を引用し、第1子出産を伝えた。

渡辺と久慈は22年5月に結婚。今年1月1日に久慈の第1子妊娠を発表していた。

今年は人気芸能人の出産報告が続いており、1月28日には女優の高畑充希と俳優の岡田将生がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

同30日、元NMB48でタレントの吉田朱里が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

2月4日には、タレントの岡田結実がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を公表。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。

同22日には、女優のトリンドル玲奈がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。トリンドルは2024年1月に俳優の山本直寛との結婚を報告していた。

3月12日には、乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理が、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表した。