ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月13日（月）〜4月19日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【魚座（うお座）】

今週は勢いが増すので、ちょっとくらいの逆境には負けないようです。リーダーに抜擢される場合もありそう。集中しすぎると、コミュニケーションが疎かになってしまうので気をつけて。伝え方がうまい人の言動を参考にするといいかも。恋愛面は、アピールしすぎるとうまくいかない可能性アリ、フィーリングを大事するといいかも。

★ワンポイントアドバイス★

今までやってきた貯蓄方法とは違うものを始めてみると◎ いろいろ調べていくと、お金に関する知識も増えてアイデアも湧いていきそう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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