真面目に聞くから傷つく？ 怒っている人の言葉をあえて「ただの雑音」として扱う防衛術【しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー】

他人・自分と上手につき合うテクニック

【Ｑ】怒っている相手に萎縮してしまいます

【Ａ】3つの「聞く」を使い分けてみましょう

顔を真っ赤にしてまくしたててくる相手に対して、冷静に対処するのはなかなか難しいですよね。こんなとき、相手の言葉をしっかり聞こうとすれば自分が傷ついてしまいますし、「まあまあ落ち着いて」なんていおうものなら、火に油を注ぎかねません。

人の感情も熱量も不変ではありません。ずっと怒っていれば、相手は疲れて熱量も下がっていきます。それまでは、相手の言葉を音声として聞き流す（ｈｅａｒ）のがいちばんです。相手が疲れてきたら、「あなたがいいたいのはこういうことですよね」と要約して尋ねる（ａｓｋ）とよいでしょう。

３つの「聞く」テクニック

音声として「hear」で聞く

相手の言葉にしっかりと耳を傾けてしまうと、自分が傷つく一方です。どんなに怒っている人も、まくしたてているうちに疲れて、怒りも下火になっていきます。それまでは、意味のない音声として「hear」で聞き流しましょう。

メッセージとして「listen」で聞く

重要な内容にさしかかったときは、「listen」に切り替えて、相手の言葉に耳を傾けます。「hear」と「listen」の使い分けは、話が長い相手や井戸端会議といった場面でも使えるので、試してみてください。

「ask」で相手の発言を要約する

相手が怒り続けたことで疲れ、トーンダウンしてきたら、相手の話を要約して「こういうことですよね」と尋ねます（ask）。この流れで、「感情・意志の境界」「責任の境界」を引き直すとよいでしょう。

「次」に向けてのテクニック

相手ときちんと対話や議論をしたいなら、相手が疲れてきたときに、話し合う場をつくることを提案するのもよいでしょう。「これ以上お時間をいただくのは恐縮ですので、後日お話しする機会をいただくのはいかがでしょう」など、相手を怒らせない伝え方がおすすめです。

【出典】『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』著：長谷川俊雄／イラスト：高木ことみ

【著者紹介】

長谷川 俊雄

白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士、NPO 法人つながる会代表理事、social work lab MIRAI 代表。

1981年から横浜市役所の社会福祉職として現場で活動したのち、精神科クリニックのソーシャルワーカーに転職。その後、愛知県立大学での教員経験を経て、2009年に「NPO 法人つながる会」を設立。2010年から白梅学園大学に移り、教育・実践・政策提言に携わる。2023年に「social work lab MIRAI」を開設し、援助職支援や家族支援にも取り組む。「バウンダリー」についてのワークショップを各地で行っている。



【イラストレーター紹介】

高木ことみ

ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWeb ライティングのお仕事はじめかたBOOK』（技術評論社／表紙・本文イラスト）、『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』（日本文芸社／表紙・本文イラスト）など。