【アベマ30時間】松居一代、“4億5000万の豪邸”も現金払い メディア初公開でこだわり紹介「すべては財を成すため」
タレントの松居一代が12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居が、日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開した。
【写真】超ゴージャス！4億5000万購入→リノベの最新自宅を案内する松居一代
玄関には、自らデザインした金箔の表札が掲げられ、家の中へ入ると、風水に基づいて設計された空間が広がる。松居が「全ては財を成すため」と語るように、“どうしたら財を成すか”をテーマに作られたという自宅には、金運を呼び込むゴールドの調度品や、450万円の八角形 ペルシャ絨毯の玄関マットなど、徹底したこだわりが随所に施されていた。
さらに、約30畳の寝室兼クローゼットには、1200万円をかけてオーダーした家具が並び、「タイム・イズ・マネー」の哲学のもと、すべてが一目で分かる機能的な設計に。松居は「人生ではすぐ見つけられないと損しちゃう」と語り、独自の成功哲学を明かした。
また、松居は25年前に“4億5000万円の豪邸”といわれたこの自宅もキャッシュで購入していたことを明かし、「私は2回も離婚してますからあれですけど」と前置きしつつ、「共同名義だと離婚するときに家をどう分けるか、ローンをどうするかと、トラブルの原因になる。でも私の場合は、土地も建築費も全部私がキャッシュで払っていますから、何にも揉めることなく、速やかに出て行っていただくだけでした」と語り、その圧倒的な経済力と合理的な考え方に スタジオからは驚きの声が上がった。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。
【写真】超ゴージャス！4億5000万購入→リノベの最新自宅を案内する松居一代
玄関には、自らデザインした金箔の表札が掲げられ、家の中へ入ると、風水に基づいて設計された空間が広がる。松居が「全ては財を成すため」と語るように、“どうしたら財を成すか”をテーマに作られたという自宅には、金運を呼び込むゴールドの調度品や、450万円の八角形 ペルシャ絨毯の玄関マットなど、徹底したこだわりが随所に施されていた。
また、松居は25年前に“4億5000万円の豪邸”といわれたこの自宅もキャッシュで購入していたことを明かし、「私は2回も離婚してますからあれですけど」と前置きしつつ、「共同名義だと離婚するときに家をどう分けるか、ローンをどうするかと、トラブルの原因になる。でも私の場合は、土地も建築費も全部私がキャッシュで払っていますから、何にも揉めることなく、速やかに出て行っていただくだけでした」と語り、その圧倒的な経済力と合理的な考え方に スタジオからは驚きの声が上がった。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。