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万博記念公園（大阪府吹田市）で4月12日、大阪・関西万博開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」が開かれ、夜にはドローンショー「One World, One Planet.」も行われた。



ショーの終盤には、ドローンによって夜空に巨大な大屋根リングとミャクミャクの姿が形成されると、「みんなー、めっちゃ久々やなー」とミャクミャクの音声が流れた。ミャクミャクは「万博が始まったあの日から1年」と語りかけ、「あの日の万博で見た光景、みんな覚えてる？あの瞬間をもう一度思い出してほしくて、大屋根リングを作っちゃった」と、観客に向けて思いを伝えた。



最後にミャクミャクは「みんなの未来はどんなふうに広がったかな。さあ、新しい未来を一緒に作ろうね！また、会えるといいな」と呼びかけ、光り輝くショーを締めくくった。