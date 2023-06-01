3年ぶり二刀流開幕で関心集中…サイ・ヤング賞への挑戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季3年ぶりに“投打二刀流”で開幕を迎え、すでに2試合に先発している。いまだ自責点のない快投から話題に上るのが、投手最高の栄誉となる「サイ・ヤング賞」への挑戦だ。ただ米国のメディアやファンからは、難しいのではとの声が上がっている。

米国の野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」で議論している。司会のスコット・ブラウン氏は「彼にとって一生に一度の目標だろうけど、年齢を重ねるにつれて難しくなるだろう」と大谷の快挙にはタイムリミットがあると見ている。「さらにドジャースは彼に30試合先発を期待していない。20試合先発できれば十分だ」と、二刀流ならではの足かせもあるとした。

またヤンキースなどでプレーした元選手のエリック・クラッツ氏は最初から「彼はサイ・ヤング賞は受賞しないだろうし、それでいいんだよ」という立場だ。チームの利益と相反するため「ドジャース側は彼がサイ・ヤング賞を受賞することに無関心だと思うから、実現するとは思えない。だからこそ、彼は先発数も投球回数も十分に得られないだろう」という見方だ。

さらにファンからも「彼は規定のイニング数を投げられないと思う」「不可能とは言えないが、簡単ではないだろうね」「オオタニはまだ投球の調子が完璧ではない」「彼が125イニング投げたら驚きだ」と、“諦め”の声が多く並んだ。



（THE ANSWER編集部）