体が小さく弱々しかった子猫ちゃん。1年後の現在の姿に、心が温まると反響を呼んでいます。話題の投稿は600件以上の「いいね！」を獲得し「大きくなりましたね！お目目が大きくて綺麗ですね」「愛されてる成長がよくわかります！」とのコメントが寄せられていました。

【写真：体が小さくて『弱々しかった保護子猫』が、１年後…すっかり変化した『現在の様子』】

弱々しかった子猫が美猫へと大変身

Threadsアカウント「@ch09s」に投稿されたのは、1歳を迎えた猫ちゃんのビフォーアフターです。1年前保護された子猫の「シエル」ちゃんは、体が小さく、目も病気でとても弱々しかったのだそう。飼い主さんはとても心配したといいます。

その後、飼い主さんのケアにより、お顔がきれいになり、すくすく成長し、美猫さんへと変身。今では、遊びながらでんぐり返しもしてしまうほど活発だといいます。

そんなシエルちゃんの表情からは、たくさんの愛情に包まれて幸せに暮らしている様子が伝わってきます。これからも優しい飼い主さんと一緒に、元気いっぱいで幸せな毎日を過ごしてほしいですね。

愛に溢れた成長に「感動の声」

シエルちゃんの成長を見たThreadsユーザーたちからは「愛された猫ちゃんは幸せのお顔ですね」「優しい方に巡り会えましたね」「すっかり美猫ちゃんに成長しましたね」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「@ch09s」では、シエルちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「@ch09s」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。