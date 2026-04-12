BIGBANG（ビッグバン）が、12日と19日に米国カリフォルニア州インディオで開催される世界最大規模の音楽フェスティバル『コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル』の大型ステージであるアウトドアシアターで、それぞれ1時間の舞台を披露する。

06年に5人でデビューした同グループは、現在は、G−DRAGON、SOL、D−LITEの3人。今回は、その3人がそろって「コーチェラ」の舞台に立つ。

BIGBANGは17年に「ラストダンスツアー」を最後にソロ活動を続けてきた。韓国通信社のニュース1は11日「今回の舞台は、グループとして9年ぶりの公演となる。20年の『コーチェラ』ラインアップには団体で名前が載っていたが、コロナパンデミックで中止された経緯がある。3人組のBIGBANGとしてのフルメンバーでステージを披露する」と伝えた。

BIGBANGは、マネジメントを担当するYGエンターテインメントを通じ「今回のコーチェラは、私たちの新たなスタートを告げる象徴的なステージという思いで、特別な覚悟で準備してきた。全世界のファンと近くで呼吸し、音楽で1つになる最高の公演をお届けする予定ですので、ぜひ一緒に楽しんでください」と、コメントを発表している。

YGエンターテインメント創業者ヤン・ヒョンソク総合プロデューサーは先月「BIGBANGのメンバーと公演を開催することで合意した状態だ。長い時間をかけて調整してきたので、困難はないと考えている。完璧で素晴らしい公演を作るために、YGスタッフ全員が全力を尽くす」と語っている。