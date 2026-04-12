なでしこジャパンは１１日（日本時間１２日）、国際親善試合の米国戦（カリフォルニア州サンノゼ）に１―２で敗れた。前半９分に相手ＦＫから先制点を許すと、後半開始早々にも失点。後半１６分にＦＷ植木理子（ウェストハム）が１点を返したが、そのまま逃げ切られた。

米国との３連戦を行う遠征直前、つまり３月のアジア杯で優勝した直後、ニルス・ニールセン監督が電撃退任し、今回は狩野倫久氏コーチが監督代行を務める。慌ただしい状況で迎えていたこともあり、結果にはつながらなかった。植木は「やっぱり勝ちたかった。（得点機以外に）決められるチャンスはあった」と悔しがった。今後は１４日（日本時間１５日）にカリフォルニア州シアトル、１７日（同１８日）にコロラド州コマースシティーでも対戦する。

そんな中、ＡＢＥＭＡで配信された中継の解説をつめた元なでしこジャパンＦＷで２０１１年ドイツ女子Ｗ杯優勝メンバーの丸山桂里奈は「修正の力は若い選手、たくさんあると思う。１試合目も大事ですけど、１試合目勝って２、３負けるより、１試合負けて、２、３勝つ方がいいかなと思います」とエールを送った。なでしこは次の体制が正式に決まっていない状況下で、先輩の期待に応えられるか。