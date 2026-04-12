【来週の風、薫る あらすじ】りん、東京で新生活スタート 直美は鹿鳴館で働き始める
【モデルプレス＝2026/04/12】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3週「春一番のきざし」が、4月13日から17日にわたり放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
りん（見上愛）は卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」で働けることになり、東京で新生活が始まった。ある日、外国人の客の対応に困っていたりんを、常連客の島田健次郎（佐野晶哉）が助けてくれる。りんも接客のため、英語の勉強を始めることに。
そんな折、美津（水野美紀）と安（早坂美海）もりんを頼って上京し、家族4人での暮らしが始まる。一方、直美（上坂樹里）は身分を偽って捨松（多部未華子）に近づき、鹿鳴館で働き始めていた。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第3週／4月13日（月）〜17日（金）放送
りん（見上愛）は卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」で働けることになり、東京で新生活が始まった。ある日、外国人の客の対応に困っていたりんを、常連客の島田健次郎（佐野晶哉）が助けてくれる。りんも接客のため、英語の勉強を始めることに。
そんな折、美津（水野美紀）と安（早坂美海）もりんを頼って上京し、家族4人での暮らしが始まる。一方、直美（上坂樹里）は身分を偽って捨松（多部未華子）に近づき、鹿鳴館で働き始めていた。
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