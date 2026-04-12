打つ手を失った百戦錬磨エストラーダの「心」をへし折った　那須川天心に屈した敵陣営が証言した渾身パンチの“衝撃”「骨折のような痛みを覚えた」

脇腹の痛みに悶絶するエストラーダ。彼に深いダメージを負わせたのは那須川が磨き抜いたボディだった(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

猛烈なペースで積み重ねてきた努力が実を結んだ。

4月11日に東京の両国国技館で行われたWBC世界バンタム級挑戦者決定戦（12回戦）で、同級2位の那須川天心（帝拳）は、同級1位で、元世界2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に9回TKO勝ち。約5か月ぶりの再起戦で快哉を叫んだ。

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自ら「人生の岐路」と位置付け、連敗は許されない、まさに崖っぷちのリングで、那須川は、軽量級のレジェンドを手数で圧倒。今戦に向けてコンビを組んだ「GLOVESジム」の葛西裕一会長とともに、短期間で接近戦での強いショートパンチに磨き上げ、最終的に相手の「心」をへし折る形で白星を掴み取った。

防戦一方となっていた9回終了後に、コーナーから立ち上がれずに自らが陣営に棄権を申し入れたエストラーダ。去り際に苦悶の表情で左わき腹を抑えていた百戦錬磨の重鎮を苦しめたのは、那須川の放った渾身のボディだった。

試合後に救急搬送されたエストラーダに代わって、記者会見に登場したプロモーターのファン・エルナンデス氏は、「試合が止まる2ラウンド前から脇腹の痛みがあった。テンシンのパンチで骨折のような痛みを覚えていたようだ。呼吸するたびに痛みを伴う症状が出ていた。棄権は彼自身の判断だった」と証言。那須川が7回に繰り出していたボディによる生々しいダメージの大きさを語った。