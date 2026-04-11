4月10日、モデル・タレントの藤田ニコルが自身のXを更新し、4月25日、26日に千葉・幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」内で、完全プロデュースを手がけた「PARLOR NICOLE」を出展すると報告した。若い世代から支持を集める藤田が、パチンコをテーマにしたブースを展開することに注目が集まっている。

投稿では

《監修したオリジナルグッズもゲットしに行ってね。最新のパチンコ・パチスロ機の試打体験もできちゃうよ》

と呼びかけ、ブースの詳細を紹介。公開されたビジュアルは全面ピンクを基調としたポップな空間で、従来のパチンコ店のイメージとは一線を画す仕上がりとなっている。グッズには『確変』『チャンス』といった用語をあしらったキーホルダーなどが用意されているという。

「今回の出展はイベント内のブースであり、実際にお金をつかった遊技はできない形式となっています。業界のイメージ刷新を意識した企画とみられます。特に男性中心とされてきたパチンコ文化において、女性や若年層のどう取り込むか、その試金石として関心が高まっています」（芸能ジャーナリスト）

X上では、《ほんとパチンコ好きだなぁ（笑）》《可愛いで埋め尽くしてください》《これクソいきたい》といった反響が寄せられている。

「近年、パチンコ業界は若年層離れが課題とされており、従来のイメージからの転換が求められています。藤田さんのようにファッションやライフスタイルと結びつけて発信できるタレントの存在は、新規層の入口として有効です。特に女性ファンへの波及効果は無視できないでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

藤田はこれまでもパチンコ好きを公言しており、それは母親の影響だとされる。2022年11月に放送されたABEMAのバラエティー番組『チャンスの時間』内の企画『パチフェッショナル仕事の遊技』では、「忙しいのを吸いとってくれるからデトックスみたいなもん」と語っている。

また、藤田は人気機種『エヴァンゲリオン』をモチーフにしたアパレル展開にも積極的で、2024年に発売された演出画面をプリントしたTシャツは話題を呼び、2025年、2026年と新作を出してシリーズ化。価格を7777円に設定するなど、ギャンブラーの心をくすぐる仕掛けも特徴だ。

「従来、パチンコ業界での女性タレントの活躍といえば、矢口真里さんのように実際の遊技体験を軸にした発信が中心でした。一方で藤田さんは、モデルとしてのブランド力を活かし、空間演出やグッズ展開まで含めたプロデュース型で関わっている点が新しいと言えます。出産を控えるタイミングとも重なり、“ママタレ×パチンコ”という新たなポジションを確立する可能性があります」（前出・芸能ジャーナリスト）

今後、藤田はさらにパチンコ業界と関係を深めるのか、動向が注目される。