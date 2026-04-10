知らないと大損？2026年春のANA手荷物ルール大改定で「優先搭乗」が必須になる理由
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YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」が、「SFC修行僧必見‼️ラウンジはもう古い？ANA新ルールで「優先搭乗」が絶対に必要な理由」と題した動画を公開した。動画では、2026年春に予定されているANA国内線の手荷物ルール改定を背景に、スーパーフライヤーズカード（SFC）の特典である「優先搭乗」が今後いかに重要になるかを解説している。
出演者のCHIKAはまず、2026年5月19日搭乗分から施行される2つの大きなルール変更を「恐ろしいダブルパンチ」と表現する。1つ目は機内持ち込み手荷物ルールの厳格化である。乗客は自力で頭上の棚に荷物を収納する必要があり、客室乗務員の手伝いは原則不可となる。自力で収納できない場合は没収され、強制的に貨物室へ預けられる。
2つ目は、預け入れ手荷物の「個数制」への変更と、無料枠のサイズ縮小である。安い運賃では預け入れが有料になるため、多くの乗客が手荷物を機内に持ち込むようになり、結果として機内は巨大な持ち込み手荷物で溢れかえることになるとCHIKAは指摘する。この状況下では、後から搭乗すると頭上の棚スペースがすでに埋まっており、力があっても荷物を収納できず、強制的に追加料金を払って預け入れさせられる「頭上の棚争奪戦」が日常茶飯事になるという。
この絶望的な状況を打破する「最強のパスポート」として提示されたのが、SFCの「優先搭乗」特典である。これまでSFCの恩恵といえば出発ギリギリまでラウンジでくつろぐことだったが、今後はそのスタイルは「完全に負け組」になると断言する。CHIKAは「ラウンジでのビールは1杯だけ我慢して、早めに搭乗口へ向かう」ことを提唱し、グループ2の優先搭乗で誰よりも早く機内に入り、確実に自身の棚スペースを確保することが、新時代を生き抜く究極の防衛策であると結論付けた。
出演者のCHIKAはまず、2026年5月19日搭乗分から施行される2つの大きなルール変更を「恐ろしいダブルパンチ」と表現する。1つ目は機内持ち込み手荷物ルールの厳格化である。乗客は自力で頭上の棚に荷物を収納する必要があり、客室乗務員の手伝いは原則不可となる。自力で収納できない場合は没収され、強制的に貨物室へ預けられる。
2つ目は、預け入れ手荷物の「個数制」への変更と、無料枠のサイズ縮小である。安い運賃では預け入れが有料になるため、多くの乗客が手荷物を機内に持ち込むようになり、結果として機内は巨大な持ち込み手荷物で溢れかえることになるとCHIKAは指摘する。この状況下では、後から搭乗すると頭上の棚スペースがすでに埋まっており、力があっても荷物を収納できず、強制的に追加料金を払って預け入れさせられる「頭上の棚争奪戦」が日常茶飯事になるという。
この絶望的な状況を打破する「最強のパスポート」として提示されたのが、SFCの「優先搭乗」特典である。これまでSFCの恩恵といえば出発ギリギリまでラウンジでくつろぐことだったが、今後はそのスタイルは「完全に負け組」になると断言する。CHIKAは「ラウンジでのビールは1杯だけ我慢して、早めに搭乗口へ向かう」ことを提唱し、グループ2の優先搭乗で誰よりも早く機内に入り、確実に自身の棚スペースを確保することが、新時代を生き抜く究極の防衛策であると結論付けた。
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