グラビアはもちろん、俳優やアイドルとしても活躍する豊田ルナさんが、『ボム』5月号限定版の表紙を飾りました。豊田ルナ



【写真】キュートなビキニ姿で裏表紙を飾った佐々木ほのかさん

久しぶりのボムグラビア登場という豊田ルナ。大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。もちろん愛されボディは健在。誌面のQRコードからはグラビア動画も視聴できます。



限定版の裏表紙は、グループ卒業後ボム初登場となる、佐々木ほのかさんの最新水着グラビアです。二十歳になり少し大人っぽくなったその姿、たわわなバストでビキニもよりいっそう魅力的。それでもアイスを食べるといつもの笑顔、やっぱりほーちゃんが優勝です。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も必見です。



【豊田ルナさんプロフィル】

とよだるな 23歳 2002年７月17日生まれ 埼玉県出身 T161 ５歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演。2019年にミスマガジン2019でグランプリを獲得。2021年には『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じて話題に。2024年にはアイドルグループ、AND CaaaLLを結成。最新情報は公式X（@Runa_Toyoda0717）、公式Instagram（@runstagram_717）



【佐々木ほのかさんプロフィル】

2006年1月30日生まれ 福岡県出身 156cm 特技：ダンス・空手(黒帯)・そば打ち 趣味：神社や空、景色を見るのが好き