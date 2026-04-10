キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」先行配信決定
キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」を4月12日に先行配信することが決定。併せてジャケット画像も公開された。
■「れびてーしょん」を使用した本PVも公開中
2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）。そのTVアニメ版『NEEDY GIRL OVERDOSE』の放送・配信が決定。毎週土曜にTOKYO MX、BS11、WOWOW他にて順次放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。
さらに、キタニタツヤが手掛けるエンディングテーマ「れびてーしょん」を使用した本PVも公開中だ。
メイン写真：「れびてーしょん」ジャケット
■リリース情報
2026.04.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「火種」
2026.04.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「れびてーしょん」
■関連リンク
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』作品サイト
https://needygirl-anime.com
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/