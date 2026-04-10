コロプラは、4月23日発売予定のNintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』について、『デビル メイ クライ 5』とのコラボレーションコンテンツに関する新情報を公開した。

【画像あり】ダンテ・ネロ・バージルが登場するスクリーンショット（画像多数）

本作は金子一馬が手がけるデッキ構築タワーダンジョンだ。本編のストーリー中盤に『デビル メイ クライ 5』のダンテ・ネロ・バージルが登場する。プレイヤーの選択次第で彼らとのバトルに突入し、勝利すると「神魔札」として戦力となる。

各デビルハンターには原作の特徴を再現した専用のカード効果が用意されている。

ダンテは1ターン内で敵にダメージを与えるほどランクが上昇し、手札の攻撃力が増加する「スタイリッシュランク」を持つ。ネロは手札に残した状態でターンを終了することで攻撃力を3段階まで大幅に増加させる「イクシード」、バージルは“連携”のカード効果を発動させるたびに攻撃力が少しずつ上昇し最大10段階まで上げられる「コンセントレイション」を備える。

さらに、バトル中に条件を満たすとデビルハンターたちが「魔人」や「真魔人」の姿に変化し、カード性能がさらに強化される。

あわせて、デビルハンターの「神魔札」と同時に入手できる専用の「神装」（攻撃アイテム）も公開された。ダンテには「魔剣スパーダ」、ネロには「レッドクイーン」、バージルには「閻魔刀」と、それぞれの愛用武器がモチーフのアイテムが用意されており、各カードの専用効果を補強する性能を持つ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）