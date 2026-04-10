【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、「アルティメットジオラママスターライン 進撃の巨人 エレン・イェーガー 進撃の巨人Ver.」と「アルティメットジオラママスターライン 進撃の巨人 ライナー・ブラウン 鎧の巨人Ver.」を発表した。近日予約開始予定としている。

本製品は『進撃の巨人』に登場する、巨人化した「エレン・イェーガー」と「ライナー・ブラウン」が激突する様子をジオラマとともに表現したスタチュー。台座正面には両者が巨人化した際の内部をイメージした造形があり、向かい合わせると戦闘シーンを再現できる。向かい合わせた場合はウォール・マリアの紋章が手前側を向くようになるという。

また、「雷槍」を装備した調査兵団のミニチュアはキャラクター個人まで再現。巨人の振る舞いによって大きく損壊した家屋を細やかに表現しており、土煙の造形もみられる。巨人の体表は筋繊維のひと筋まで密度を感じられる様子で、購入する際は両者を並べて飾りたくなる。

【アルティメットジオラママスターライン 進撃の巨人 エレン・イェーガー 進撃の巨人Ver.】

台座の細部まで損壊する家屋を造形

特徴的な顔面も再現

台座正面には内部をモチーフとしたエレンの造形

【アルティメットジオラママスターライン 進撃の巨人 ライナー・ブラウン 鎧の巨人Ver.】

硬質な皮膚で覆われた全身を再現

張り詰めた筋肉が美しい

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

撮影：井上勝也写真事務所