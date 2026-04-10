「100均で1000円は軽く震える…」「ちょっと高いけど…争奪戦になりそう！」新作ぷち家電

ダイソーから登場した「くまのプーさん」デザインのハンディファンが、可愛さと実用性を兼ね備えた優秀なアイテムでした！カラビナ付きで持ち運びしやすく、置き型としても使える2WAY仕様。誤作動を防止する設計も魅力です。風力は控えめながら静音性に優れており、オフィスや電車内でも活躍する癒し系ぷち家電ですよ♪

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商品情報

商品名：ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（くまのプーさん）

価格：￥1,100（税込）

バッテリーでの最大連続使用時間（満充電時）

風力強（約）：40分

風力中（約）：1時間

風力弱（約）：3時間

入力電圧：DC5V

最大入力電流：1A

リチウム電池容量：500mAh

充電時間（約）：1時間30分

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480834542

プーさんのデザインが可愛すぎ！ダイソーの新作ぷち家電をチェック

ダイソーで登場した新作家電『ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（くまのプーさん）』が、あまりにも可愛すぎました…！

価格は￥1,100（税込）と100均商品としては高価格帯のため、購入には勇気がいりますが…実物を見るとつい手に取りたくなる魅力がたっぷり詰まっています。

まず目を引くのは、やはりこのキュートなデザイン。くまのプーさんをはじめとしたディズニーキャラクターがラインナップされており、見た目だけでも十分に価値を感じられる仕上がりです。

さらにカラビナ付きで、バッグに吊り下げて持ち運べるのも便利なポイント。

手持ちではもちろん、スタンドとして置いて使える2WAY仕様なのも嬉しいところです。

これは争奪戦になりそう！ダイソーの『ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（くまのプーさん）』

充電は別売りのType-Cケーブルで行います。ボタンの下にある赤色のLEDが消灯すると充電完了です。

機能面も意外としっかりしていて、電源はボタンを2回連続で押すことでオンになる仕様。バッグの中で勝手に作動してしまう心配がありません。

稼働時間はダイソーの他製品と比べても標準的。動作音も比較的静かです。電車内やオフィスなど、周囲に気を遣うシーンでも使いやすい設計が◎

一方で風力は控えめです。ボタン操作で弱→中→強→切と切り替えが可能ですが、強風モードでも柔らかい風という印象。

真夏の屋外でガッツリ涼むというよりは、冷房の効いた室内での補助的な使い方に向いていると思いました。

今回はダイソーの『ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（くまのプーさん）』をご紹介しました。

パワフルな風が欲しい時にはやや物足りないかもしれませんが、可愛さ、静音性、安心設計を重視する方にはぴったりのアイテムです。

これからの季節、ちょっとした癒しと快適さをプラスしてくれる存在として、人気が出そうな予感。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。