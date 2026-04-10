昨季も「やりすぎだ」と不満…大谷翔平に対する”特別扱い”に反応したブ軍に米メディアが苦言「健康を維持できるよう配慮すべき」
打って、走って、そして投げてと様々な役割をこなす大谷に対する“余分時間”が論争を巻き起こした(C)Getty Images
勝負を左右する駆け引きの一環だったのかもしれない。ドジャースがブルージェイズに3-4で逆転負けを喫した現地時間4月8日に行われた一戦で、大谷翔平のアップを巡って思わぬトラブルが起きた。
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敵地で「1番・指名打者兼投手」として投打同時出場した大谷は、初回の第1打席に四球を選んで出塁。2009年のイチロー氏に並ぶ日本人歴代1位タイの43試合連続出塁を記録した直後の守りだった。
二刀流スターに対してマウンドに上がるための準備時間が与えられる中、ブルージェイズのジョージ・スプリンガーが反応。球審の元へ歩み寄って、大谷を指さして何やら確認を行ったのだ。
試合後に「彼に対しては球界で少しの寛容さが必要だ」と論じたデーブ・ロバーツ監督が、相手ベンチに不満げな表情で首を横に振る姿が現地中継でも映し出され、スプリンガーの行為は波紋を呼んだ。
ブルージェイズ側は以前から大谷に対する準備時間が“過剰”ではないかと指摘していた。昨年のワールドシリーズ中には、ジョン・シュナイダー監督が「彼が打席に立った後には、余分な時間が確保される。それは理解している。少しやりすぎだと思う時がある」と異論を唱えていた。
もっとも、ルール上の違反はなく、ケチをつけるような行動を“野暮”ではないかと見る向きがある。米メディア『Dodgers Nation』は「オオタニは投打ともに卓越したレベルで、野球界の常識を覆している。だが、彼の才能を高く評価し、辛抱強く見守ることをわずらわしく思う者もいる」と指摘。「あくまで確認を行っただけ」とするブルージェイズ側の反応に苦言を呈した。
「シュナイダー監督をはじめとするブルージェイズ側は、オオタニとドジャースが審判の裁量を悪用していると感じていた。だが、オオタニの身体的な負担を考慮、特に現代野球の過酷さを考えると、MLB関係者は、日本人スターが健康を維持できるよう配慮すべきである」
審判の裁量によって変わるという大谷への“追加時間”。その在り方を追求するのは、果たして、野暮なのか。今回のようなケースを考えると、明確なルールを設ける必要があるのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]