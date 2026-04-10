完売前にゲット推奨ーーッ！【ハニーズ】大人がヘビロテしたい♡「最旬ワンピ」

新年度が始まり、何かと気忙しくてコーデ組みを考える余裕がない……そんな人の毎日には、1枚でコーデの軸が決まる「ワンピース」があるとなにかと頼りになりそうです。【ハニーズ】からは、春コーデでヘビロテできそうな最旬アイテムが続々と登場中。今回は、幅広い着こなしが楽しめるキャミワンピと、爽やかな6分袖のシャツワンピをご紹介します。

体型カバーが狙える！ ふんわりキャミワンピ

【ハニーズ】「切替キャミワンピース」\3,280（税込）

たっぷりと生地を使って、ふんわりとしたシルエットに仕上げたキャミワンピ。胸下のギャザーがアクセントになり、春らしい華やかな着こなしに導きます。ボディラインを拾いにくく、ガバッと着るだけで体型カバーが狙えるのも魅力的。Tシャツと合わせてカジュアルに落とし込んだり、ブラウスでフェミニンに引き寄せたり、幅広いスタイリングが楽しめそうです。

オンオフ使えるきれいめシャツワンピ

【ハニーズ】「6分袖シャツワンピース」\4,480（税込）

きちんと感があり好印象が狙えるシャツワンピは、新しい出会いが多い春に持っておきたい一着。ウエストを絞ったメリハリのあるシルエットが、大人のきれい見えをサポート。スキッパータイプのレギュラーカラーと6分袖で肌見せができて、コーデに自然な抜け感を与えてくれます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M