ブラデリスニューヨークの夏用ブラ♡涼しく軽い新作登場

暑い季節でも快適に過ごしたい方に♡ブラデリスニューヨークから、軽さと涼しさにこだわった夏用ブラが登場しました。通気性や接触冷感機能など、夏に嬉しいポイントをしっかり備えながら、美しいシルエットもキープ。毎日のインナー選びをもっと快適にしてくれる新作アイテムに注目です♪

軽やかで涼しいシアースキンブラ

「シアースキンブラ」は12,100円（税込）、カラーはブラック・ライトベージュ、サイズは65～75/C～F展開。

新開発の極薄モールドカップを採用し、バストを覆う面積を最小限に。約50gの軽量設計で、まるで着けていないような開放感を実現しています。

通気性の高い穴あき構造で、夏でもムレにくいのが魅力です。

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魅せるデザインのノンワイヤー

「Urban Style Bra 26S1」は6,600円（税込）、ブラック・ホワイトの2色、サイズはS～LL展開。メッシュ調レースの透け感とモノトーンデザインで、アウターとしても楽しめる一枚。

接触冷感機能付きで涼しく、ノンワイヤーながら立体的なバストラインをキープします。

機能性と美しさを両立

オリジナルのマドレーヌカップや三角パッドにより、ノンワイヤーでもしっかりバストを支え、美しいシルエットを実現。

さらに軽量素材やストレッチ性のある生地で、長時間でも快適な着け心地に。暑い季節でもストレスなく過ごせる工夫が詰まっています。

夏も快適に美しく

ブラデリスニューヨークの夏用ブラは、快適さと美しさを両立した優秀アイテム♡軽やかな着け心地と通気性で、暑い日もストレスフリーに過ごせます。

インナーを主役にしたコーデも楽しめるので、夏のスタイリングをもっと自由に楽しんでみてください♪