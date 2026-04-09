京大卒のエリートで元政治家のしんじ（石丸伸二・43）が、非の打ち所がない経歴と美貌を持つ東大院生・あさ（神谷明采・25）の過去に驚くシーンがあった。

【映像】見事な開脚！ミス東大美女の美しいバレエ姿（複数カット）

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

しんじ（石丸伸二・43）は、第一印象で気になった女性にあさ（神谷明采・25）をデート相手に指名した。沖縄の海辺で対面すると、しんじは開口一番「かわいい」とストレートに称賛。あさが「なんで私を誘ってくれたんですか？」と問いかけると、しんじは「話せば長くなるんですけど、誰が気になってますか？って質問があったんすよ。そん時に、挙げた名前があささんだったっていうのが実はある」と正直に明かした。その答えにあさは「嬉しいです」と笑顔で応えた。



二人は透明なカヤックに乗り込み、海上で対話を深めていく。あさが新体操を5年、クラシックバレエを15年経験してきたと語ると、しんじは驚きを隠せない様子で彼女の経歴を分析し始めた。「あささん、いよいよ謎ですね。だって東大の経済学部出て、大学院でしょ？で今25歳じゃないですか。普通にかわいい容姿でいらっしゃる。普通に考えてモテまくるはずじゃないですか」「そんな人が一体どういう理由で入院されたのかっていう謎です。意味分かります？」と問いかけると、あさは「そうですね」「分かります」と納得の表情を浮かべた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。