9日（木）、公益社団法人SVリーグが大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のレギュラーシーズン全日程終了に伴い、リーダーズおよび個人表彰受賞者を発表した。

2025-26シーズンのSVリーグ女子レギュラーシーズンで優勝を飾ったのはNECレッドロケッツ川崎。同チームの中谷宏大監督はレギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞を獲得している。また、最優秀フェアプレーはグリーンカード7枚を獲得したレーナ・シュティグロート（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）が受賞した。

各部門のリーダーズでは、新加入のポーランド人アウトサイドヒッターのオリビア・ロジャンスキ（群馬グリーンウイングス）が1028得点を獲得し、トップスコアラーに輝いた。今シーズン、リーグ内で総得点1000点を超えたのはロジャンスキのみだ。

トップスパイカーは、アタック決定率52.8%をマークしたミドルブロッカー（MB）荒木彩花（SAGA久光スプリングス）が初受賞を果たした。

トップサーバーは、オランダ出身のMBジュリエット・ロホイス（東レアローズ滋賀）がサーブ効果率16.9%で2年連続2回目の受賞。アメリカ出身のMBブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）は1セット当たりのブロック決定本数で0.92本を記録し、2年連続2回目のトップブロッカーを受賞した。

また、トップサーブレシーバーはサーブレシーブ成功率で55.6%をマークしたリベロの西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）が初受賞している。

なお、レギュラーシーズンMVP、ベスト6、ベストリベロ、ベストレシーブ、最優秀新人賞、MIP賞に加え、最優秀育成クラブ賞、最優秀社会連携クラブ賞、特別表彰、功労者表彰については、5月19日（火）に開催される「リクルートスタッフィングpresents 大同生命SV.LEAGUE AWARDS 2025-26」で発表される予定だ。

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN リーダーズ



トップスコアラー：オリビア・ロジャンスキ（群馬グリーンウイングス）/総得点1028点/初受賞

トップスパイカー：荒木彩花（SAGA久光スプリングス）/アタック決定率52.8%/初受賞

トップサーバー：ジュリエット・ロホイス（東レアローズ滋賀）/サーブ効果率16.9%/2年連続2回目

トップブロッカー：ブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）/1セット当たりのブロック決定本数0.92本/2年連続2回目

トップサーブレシーバー：西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）/サーブレシーブ成功率55.6%/初受賞

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN個人表彰



レギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞：中谷宏大監督（NECレッドロケッツ川崎）/初受賞

最優秀フェアプレー：レーナ・シュティグロート（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）/グリーンカード7枚/初受賞