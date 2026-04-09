SVリーグ女子個人賞が決定！ 群馬のロジャンスキが1028点でトップスコアラーに
9日（木）、公益社団法人SVリーグが大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のレギュラーシーズン全日程終了に伴い、リーダーズおよび個人表彰受賞者を発表した。
2025-26シーズンのSVリーグ女子レギュラーシーズンで優勝を飾ったのはNECレッドロケッツ川崎。同チームの中谷宏大監督はレギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞を獲得している。また、最優秀フェアプレーはグリーンカード7枚を獲得したレーナ・シュティグロート（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）が受賞した。
各部門のリーダーズでは、新加入のポーランド人アウトサイドヒッターのオリビア・ロジャンスキ（群馬グリーンウイングス）が1028得点を獲得し、トップスコアラーに輝いた。今シーズン、リーグ内で総得点1000点を超えたのはロジャンスキのみだ。
トップスパイカーは、アタック決定率52.8%をマークしたミドルブロッカー（MB）荒木彩花（SAGA久光スプリングス）が初受賞を果たした。
トップサーバーは、オランダ出身のMBジュリエット・ロホイス（東レアローズ滋賀）がサーブ効果率16.9%で2年連続2回目の受賞。アメリカ出身のMBブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）は1セット当たりのブロック決定本数で0.92本を記録し、2年連続2回目のトップブロッカーを受賞した。
また、トップサーブレシーバーはサーブレシーブ成功率で55.6%をマークしたリベロの西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）が初受賞している。
なお、レギュラーシーズンMVP、ベスト6、ベストリベロ、ベストレシーブ、最優秀新人賞、MIP賞に加え、最優秀育成クラブ賞、最優秀社会連携クラブ賞、特別表彰、功労者表彰については、5月19日（火）に開催される「リクルートスタッフィングpresents 大同生命SV.LEAGUE AWARDS 2025-26」で発表される予定だ。
■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN リーダーズ
トップスコアラー：オリビア・ロジャンスキ（群馬グリーンウイングス）/総得点1028点/初受賞
トップスパイカー：荒木彩花（SAGA久光スプリングス）/アタック決定率52.8%/初受賞
トップサーバー：ジュリエット・ロホイス（東レアローズ滋賀）/サーブ効果率16.9%/2年連続2回目
トップブロッカー：ブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）/1セット当たりのブロック決定本数0.92本/2年連続2回目
トップサーブレシーバー：西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）/サーブレシーブ成功率55.6%/初受賞
■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN個人表彰
レギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞：中谷宏大監督（NECレッドロケッツ川崎）/初受賞
最優秀フェアプレー：レーナ・シュティグロート（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）/グリーンカード7枚/初受賞