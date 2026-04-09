森永乳業は、チョコを贅沢に味わえる新体験カップアイス「Variche（バリッチェ）」シリーズのアイスの味わいとパッケージデザインのリニューアルを行い、4月13日からエリアを全国に拡大して発売する。

「Variche（バリッチェ）」シリーズは、分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる新体験カップアイス。

昨年3月に東海・北陸エリア限定で発売して以来、カップ一面に広がるチョコをスプーンで「バリッ」と割る心地よさと、ひとくちごとに変化のある味わいと食感がやみつきになるとSNS等で反響を得て、9月に販売エリアを西日本に拡大した。さらに、12月には東日本エリアでも数量限定販売を行い、同リニューアルに合わせて全国発売となる。

今回のリニューアルでは、同商品の特長であるチョコはそのままに、アイスの味わいを見直した。華やかな香り立ちとコクを加えることで、チョコとの相性をさらに高め、よりバランスのよいおいしさを楽しめる。

また合わせて自分で割って食べるという独自の体験価値を食べる前からワクワク感が楽しめるように視覚や聴覚に直感的に伝わるパッケージデザインに変更した。

近年の消費トレンドではおいしいだけではなく、五感を刺激する体験型の食が人気を集めている。

「Variche（バリッチェ）」シリーズを食べてもらい、「バリッ」という心地よい音とチョコとアイスのひとくちごとに異なるおいしさと食感でやみつきになる食体験を通して、心躍るひとときを楽しんでほしい考え。

リニューアルポイントは、チョコはそのままに、アイス部分はチョコとの相性を追求し、華やかな香り立ちとコクを高めることで、より満足感のある味わいに改良した。割って食べる体験価値や品質感を視覚や聴覚で直感的に感じられるようなパッケージデザインに刷新した。

「Variche（バリッチェ）」シリーズは、天面を覆う分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる新体験カップアイス。アイスの中にも、さまざまな大きさのチョコがたっぷり入っているのでひとくちごとに変化のある味わい・食感がやみつきになり、最後のひとくちまで贅沢にチョコを堪能できる。蓋を開けてから食べ終えるまでバリッチェならではの食体験を通して、心躍るひとときを過ごせる。

「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」のチョコに合わせるバニラアイスは、コクがありながらも後味のキレが良く、チョコとのバランスが絶妙だという。同リニューアルでは、華やかなバニラの香り立ちでコクを付与し、満足感を高めた味わいに仕立てた。

「Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー」のチョコに合わせるストロベリーアイスは、酸味を引き立てた風味豊かな味わいで、チョコとのバランスが絶妙だとか。同リニューアルでは、摘みたてのいちごような爽やかな風味と、ほどよい甘みを付与し満足感を高めた味わいに仕立てた。

［小売価格］300円（税別）

［発売日］4月13日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp