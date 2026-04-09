『水ダウ』“寿司合戦”に矢作も絶賛「大みそか、できるね！」 レインボーが圧巻の優勝→まさかの貫数
8日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）では、「寿司合戦チャンピオントーナメント」を実施。スタジオでVTRを見ていた、おぎやはぎ・矢作兼から「ついにTBS、大みそかのキラーコンテンツ見つけたね。大みそか、できるね！」との賛辞が寄せられるほど、熱戦が繰り広げられた。
【予告動画】大みそかいける！熱戦繰り広げられた『水ダウ』“寿司合戦”
食べた寿司皿は自陣に積んでも、相手が積み上げた皿を崩すために投げてもOK。最終的により多くの皿を積み上げたコンビの勝利となる「寿司合戦」が1年ぶりに復活。前回大会の決勝コンビ3組に新たな刺客も加えたチャンピオントーナメントで、真の初代王者がついに決定する…という内容だった。
レインボー、ネルソンズ、キングオブモルック、大自然の4組が参戦を果たした今回。ともにトーナメントを勝ち上がった、レインボーと大自然による決勝が行われ、レインボーが見事に優勝を果たした。レインボーの2試合合計貫数も紹介され、ジャンボたかおが113貫、池田直人が119貫という結果に。スタジオでも、大食漢で知られるジャンボより、池田の方が多く食べている結果に驚きの声が上がっていた。
【予告動画】大みそかいける！熱戦繰り広げられた『水ダウ』“寿司合戦”
食べた寿司皿は自陣に積んでも、相手が積み上げた皿を崩すために投げてもOK。最終的により多くの皿を積み上げたコンビの勝利となる「寿司合戦」が1年ぶりに復活。前回大会の決勝コンビ3組に新たな刺客も加えたチャンピオントーナメントで、真の初代王者がついに決定する…という内容だった。