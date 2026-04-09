佐野勇斗と山下美月が仲良く同世代トーク「私、高校生時代にバイト先で“ライチ泥棒”って呼ばれていて」「使えるの、その話!?」

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佐野勇斗と山下美月が出演する、キリン“華（はな）よい”新TVCM『本音のふたり』篇が完成。CMは4月14日より全国で順次放映が開始される。

■CMでは佐野と山下が役を演じるのではなく、素の姿で自由にトークを展開

本CMでは、佐野と山下が役を演じるのではなく、素の姿で自由にトークをすることで、“華（はな）よい”のコンセプトである、本音の自分を解放し“いい顔”になれるおいしいお酒を表現。

久しぶりに再会したふたりは“華よい”を片手に語り合い、話題はお互いの夢の話に。「おじいちゃん、おばあちゃんになってもこういうところでお酒を楽しむのは夢かもしれない」と語る佐野に対して、「じゃあ80年後とか？」と少し天然な返答をする山下。「80年後!? 107歳だよ」と佐野が間髪入れずツッコミを入れるなど、冗談を交えながらも自然に会話が弾む様子から、ふたりの気負わない関係性が伝わってくる。

アルコール度数3パーセントの“華よい”が、肩の力を抜いて本音で向き合える”ちょうどいい時間”をふたりにもたらし、「明日も頑張れそう」と締めくくられる本CM。撮影を通して、気分がほぐれ、明日へ前向きになれるひとときが自然に表現されている。

撮影の合間にも、過去に共演した際のエピソードで盛り上がり、撮影中もそのままの空気感で息ピッタリのやり取りを見せていた佐野と山下。ふたりの仲の良さによって和やかな空気が現場を包み込んでいた。

年齢が近いことから同世代トークに華が咲くふたり。過去に共演経験もあることから、お互いの話に「同じタイプだ」と共感し合い、時にツッコミを入れるなど、終始笑顔が絶えない撮影が続けられた。

「働いていたほうが元気」と仕事に対する価値観を語る山下や、「夢は、ずっとこの先もM!LKのメンバーと仲良くいること」と佐野がメンバーへの愛を語るなど、お互いの仕事や夢について本音も。“華よい”を楽しむふたりのリアルな“いい顔”に注目だ。

■（今日の撮影後、誰とお酒を飲みたいか？の質問に）「僕は、山下美月さんです」「私は、お父さんとお母さんです」

2025年11月以来の再会となったふたり。初対面の時のお互いの印象を振り返り、「クールだと思っていたら実はよく喋る」「盛り上げ役かと思いきや物静かで地に足がついている」とお互いを褒め合った。

今回の“華よい”のCM撮影はまったく緊張しなかったと振り返り、佐野のお尻が痛くなったハプニングが印象に残ったと笑いながら話す山下に、佐野がツッコミを入れるなど、終始リラックスした空気の中で撮影が進んだことを明かした。

“華よい”のお気に入りのフレーバーを聞かれ、佐野は「檸檬」と「白桃」、山下は「葡萄」と「ライチ」と回答。3パーセントの優しい飲み心地とフルーツの爽やかな味わいが日常に寄り添う一杯だと語り、山下はライチが好きだというアルバイト時代のエピソードを告白。また、撮影後に飲みたい相手について、佐野が「山下美月さん」と即答する一方で、山下は「両親と」と回答。お互いを気遣いながら軽快な掛け合いを披露し、息の合ったトークで撮影を盛り上げた。

■佐野勇斗×山下美月 インタビュー

■関連リンク

キリン“華（はな）よい”ブランドサイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/rtd/hanayoi/