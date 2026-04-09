諏訪湖を一望する絶景のアニメの聖地

長野県に、有名な映画に出てくるワンシーンに似た景色を見れる場所があります。今回は、長野県の立石公園を紹介します。

立石公園-長野県諏訪市

立石公園から諏訪湖を望む。湖の左端にある山の端が冬至のサンセットポイント。中央の彼方には御岳山。右端が乗鞍岳と北アルプスの穂高岳で、夏至にはこの位置に沈む

長野県のほぼ中央に位置し、周囲約16kmにもおよぶ信州一の大きさを誇る諏訪湖。古代の森に囲まれたこの地は１万数千年前の縄文の時代から文化が育まれ、この一帯を鎮守する諏訪大社の創建は、古事記の国譲り神話にまで遡る。

７年に１度の御おん柱ばしら祭まつりは有名だが、そもそも自然そのものをご神体としており、ミシャグジ信仰など多くの謎のベールに包まれているだけに、不用意に踏み込むわけにはいかない。

湖畔から南の中央本線上諏訪駅を抜けて山手のほうにクルマを走らせると、ワインディング道路の一角に諏訪湖を一望する展望台がある。この立石公園はサンセットポイントとしても有名で、諏訪湖の花火や夜景を楽しめる穴場スポットにもなっている。

ただし、週末はNG。駐車場が少ないだけでなく、新海誠監督の「君の名は。」に登場する糸守湖と類似しているため、聖地として訪れるファンも多い。

立石公園は信州サンセットポイント100選、新日本三大夜景・夜景100選にも選ばれている。ここ郷の沢地区は国蝶オオムラサキの「環境庁ふるさと生き物の里」認定地にもなっている

諏訪大社上社前宮神殿跡。諏訪大社大祝（おおほうり）の代々の居館であった場所で、上社の重要な神事のほとんどがこの地、神原（ごうばら）で行なわれた。左手の建物は貢物を供える十間廊

茅野市の神長官守矢邸跡にある「神長官邸のみさく神境内社叢」。「みさく神」はミシャグジともいわれる諏訪社の原始信仰。諏訪地方みさく神祭祀の中枢として重んじられている

DATA

立石公園

所在地●長野県諏訪市大字上諏訪10299番地ほか

駐車場●25台（うち身障者用２台／料金無料）

アクセス●中央自動車道・諏訪ICより国道20号、県道40号経由で7.6km、クルマで15分

https://www.city.suwa.lg.jp/site/tateishipark/

最寄りのゴルフ場

諏訪レイクヒルカントリークラブ

所在地：長野県岡谷市川岸7085

アクセス：立石公園まで県道185号経由で21.1km、クルマで33分

写真・文＝長岡 努