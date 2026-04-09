◆米大リーグ ブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、６回９６球を投げて４安打１失点（自責０）２奪三振、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）と好投。リリーフが打たれて２勝目は消えたが、開幕から２登板で防御率０・００をキープした。

初回に１死一、二塁のピンチを迎えたが、サンチェスは三邪飛に打ち取り、２死一、二塁で岡本和真内野手（２９）も１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球で空振り三振。無失点で切り抜けた。

３回は１死からバーショに四球を与え、捕逸で二塁に進まれると、２死二塁から４番サンチェスに左翼線への適時二塁打を浴びて先取点を許した。投手としての連続無失点は２４回２／３でストップし、ダルビッシュ有と岩隈久志の持つ日本人記録の２５イニングには「１／３」届かなかった。

前日７日（同８日）にはブルペン入りし、ペンでスパイクに何か書き込んでフォームを確認する姿があった。この日の試合後、「キャッチボールからそんなに感覚が良くなかったので、やっぱり自分の立ち位置だったりとか、立つ角度だったりとかっていうのは球場によっても、ブルペンとマウンドでも違うし。なので、感覚ばかりに頼ってくるとちょっとずつズレてくるものではあるので、そこの確認ですかね」とその意図を明かした大谷。ペンを口にくわえる場面もあったが「あれはクラビー（クラブハウスを管理するスタッフ）の人に借りたペンだったので、汚さないようにやってました」と笑った。

この日、打者としてはマウンドに上がる前の初回先頭の第１打席は四球。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に並んだ。