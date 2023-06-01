２０日、上海市徐匯区にあるポケットパーク。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海5月23日】5月22日は「国際生物多様性の日」に当たる。中国上海市ではこの地球規模の課題の答えを街角の小さな公園で見つけられるかも知れない。比較的小規模で多様な形状を持ち、一般に開放された憩いの場を「ポケットパーク」と呼ぶ。面積は千〜8千平方メートル程度で、柔軟なレイアウトと快適な環境、身近にあって行きやすい点などから