犬に嫌われる飼い主の『絶対NG行為』６選

家族の中で、なぜか自分だけ愛犬から距離を置かれている……。そう感じることはありませんか。犬に嫌われてしまう飼い主には、ある特徴や原因があります。ここでは、犬に嫌われる飼い主がやりがちな絶対NG行為をみていきましょう。

1.犬を尊重しない強引なスキンシップ

愛犬を可愛がっているのに、なぜ避けられるのだろう。そう悩んでいる方の中には、過剰にスキンシップを求めている人が多くいます。

犬は家族とのスキンシップを好む傾向にありますが、タイミングが重要です。寝ている時や食事している時、ひとり静かに休んでいるときにもしつこく追いかけ、強引にスキンシップをとる飼い主には、苦手意識を抱いてしまいます。

2.高圧的に大声で怒鳴る

感情的な大声で怒鳴りつける飼い主も、犬に嫌われてしまうでしょう。ダメなことはダメと躾をすることは大事です。しかし、適切な叱り方をすれば、怒鳴ることなく「ダメ」と理解させることができます。

高圧的な態度で、大きな声を出して怒鳴りつけてしまうと、犬は恐怖で支配されてしまうため、「何がダメなのか」を考える余裕がなくなり、ただ「飼い主が怖い」という気持ちだけが生まれてしまうのです。

3.叱る基準が気分で変わり一貫性がない

一度決めたルールは一貫し、気分でコロコロ対応を変えないように気を付けてください。叱る基準が気分で変わってしまうと、犬は「何で怒られるのかがわからない」と戸惑い、飼い主と過ごすときにも警戒しながら過ごさなければなりません。

4.アピールしてもかまってくれない

「かまって」「甘えたい」「遊んで」など、愛犬からアクションを起こされることは多々あるでしょう。こうしたアピールをことごとく無視していると、次第に「自分は愛されていない」「もういいや」と諦めに似た感情が湧き起こり、飼い主への信頼が失われてしまいます。

愛情を向けてくれない飼い主に対して、嫌いという感情よりも「無」に近い感情を向けるようになってしまうので気を付けましょう。

5.日常的に声や動きが騒々しい

日常的に声や動きが騒々しい人も、犬が苦手意識を持ちやすい傾向にあります。

犬は警戒心が強く繊細な一面を持つ動物です。そのため、飼い主であっても大きな声で騒いだり、足で扉を閉める、ドアを強く閉めるなどの乱暴な動きを日常的に行っていると、「怖い」「うるさい」と嫌われてしまうことがあります。

6.犬が苦手なニオイを身に纏っている

香りのきつい香水やタバコのニオイなど、犬が苦手なニオイを身に纏っていることが多い人も苦手意識を持たれやすいです。常にこのような人工的なニオイを身につけていると、「この人のニオイ、なんだか嫌だな」と思われ、避けられる原因になります。

愛犬から好かれるコツ

愛犬から好かれるためには、日常の振る舞いや接し方に気を付けて、愛犬の気持ちを尊重した行動を心がけてください。

愛犬の様子をうかがい、スキンシップを取る適切なタイミングをはかる しつこく追い回すことはやめて、愛犬から近づいてくるのを待つ 過剰に怒鳴ることはせず、静かに低い声で「ダメ」と伝えたり、その場を離れるなど適切な叱り方を実践する 一度決めたルールは気分で変えずに貫き通す 愛犬の前では落ち着いた態度や振る舞いを心がける 愛犬からのさまざまなサインに気づき、適切に対応する 愛犬が好きなことを把握して、遊びや過ごし方に取り入れる 良い行いをしたら積極的に褒める

上記のことを日常の中に取り入れ、愛犬の喜ぶ行動や穏やかに過ごせる振る舞いを心がけることで、少しずつ愛犬との関係が改善されていくはずです。

また、愛犬がどのような気持ちを持っているのか察するために、基本的な犬のボディランゲージを知ることも絆を深めることにつながるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬はしつこい行いや騒々しい行い、自分に恐怖心を与える振る舞いをする人に苦手意識を持ちます。愛犬に避けられてしまう原因を考え、関係を改善できるよう紹介した好かれるコツを実践してみましょう。