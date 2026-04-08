グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「アサ芸シークレットが発売されました 私の撮り下ろしグラビアが掲載されてます」と報告。谷間を際立たせたデザインの青いレース素材ランジェリー姿や、トレーナーをまくりあげてランジェリーをあらわにしたショットなどを公開した。

さらに「そして、今週の金曜日（4月10日）18:00〜タコベル1日店長です タコベル 渋谷道玄坂店でお待ちしてますハート会いに来てもらえたら嬉しいな」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「可愛さMAX」「可愛さ 神」「見ていて幸せになる」「めっちゃ似合ってるぅぅぅ」「最強セクシー美女」「究極セクシー」「ワールドクラスのナイスバディ」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

鈴木は埼玉県出身。日大芸術学部音楽学科サックス専攻卒。09年、グラビアデビュー。同年9月には初のイメージDVD発売。11年には「ミスFLASH2011」グランプリを獲得し、出場者で結成の「G☆Girls」に参加。15年の「第3回AKIBA TOKYO COLLECTION」グランプリ。「週刊プレイボーイ」の企画で「美尻番付」（15年）「おっぱい番付」（16年）「クビレ番付」（17年）のいずれも横綱に選出され“胸・腰・尻の3冠”達成。「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞。25年には「グラビアン魂アワード」みうらリリー賞（功労賞）受賞。カレンダーは26年で現役グラドル最多記録を更新する15年連続発売。女優としてもNHK大河ドラマ「八重の桜」、テレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」、ネットフリックス映画「シティーハンター」などに出演。特技はサックス、ピアノ、ハイキック、ハンドスプリング。身長167センチ。バストは96センチIカップ。血液型AB。愛称「ふみにゃん」。