元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が7日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な泡風呂ショットを投稿した。

「あわあわ」と題し、バストを泡で隠したものの、限界ギリギリの入浴シーンをアップ。「1st写真集 確信犯 の時の＃オフショットです」とつづり、25年10月に発売した自身初の写真集「確信犯」撮影時の写真を披露した。

ファンやフォロワーからも「あわあわえぐい」「エロかわすぎやばい」「美乳」「かなり際どい」「見えてない？大丈夫か？？」「サービスし過ぎ」「ドキドキがとまらん」「破壊力ハンパない」「色っぽい」「刺激的」「う〜ん、でかい…」「最高っす」「なにかぷかぷか浮いてます」「なっ、なっ、なんという事でしょう」「出てるかと思ったw」「日本の国宝」などのコメントが寄せられている。

和田は兵庫県出身。20年11月にNMB48の研究生公演で劇場デビュー。22年1月に正規メンバー昇格。23年8月発売の28thシングル「渚サイコー！」でシングル表題曲選抜メンバー初選出。25年10月には1st写真集「確信犯」を発売。同11月26日の卒業公演でグループの活動を終了。趣味は野球観戦、ホラー映画鑑賞、占い。158センチ。血液型AB。