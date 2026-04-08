【1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念】 5月23日ごろ 発売予定 価格：63,800円 【1/10RC 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ (TT02シャーシ)】 5月30日ごろ 発売予定 価格：18,700円

「1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念」全長435mm。写真はキットを組み立てて塗装したもの

タミヤは、RCカー「1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念」を5月23日ごろ発売する。価格は63,800円。またRCカー「1/10RC 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ (TT02シャーシ)」を5月30日ごろ発売する。価格は18,700円。

「1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念」

本商品は、タミヤのRCカー第1弾「ポルシェ934」をこだわりのRRシャーシで再構築した記念モデル。強化樹脂製ロワデッキの後端センターにモーター（別売）を縦置きして後輪を駆動する、実車に近い駆動レイアウトを採用している。サスペンションは前がダブルウィッシュボーン、後がトレーリングアームの4輪独立。前後に高性能なTRFダンパーとスタビライザーを装備している。

※ボディに穴を開けないディスプレイ用ボディマウントも用意。

※ドライバー人形付きコクピットをセット。

※モーター、RCメカ、バッテリーはキットに含まれません。

「1/10RC 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ (TT02シャーシ)」

本商品は、1978年のドイツレーシングカー選手権の最終戦で優勝を果たし、翌年も活躍を見せたマシンを再現したRCカー。ロー&ワイドの迫力あふれるフォルムがポリカーボネートで再現されている。ブラックをベースに、イエロー/オレンジ/レッドの特徴的なマーキングはステッカーで用意されており、シャーシはコントローラブルなシャフト4WDのTT-02となっている。

※リヤウイング/スポイラーやヘッドライトケースもポリカーボネートの別パーツで用意。

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