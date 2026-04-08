広島のドラフト４位・工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝がマウンドに帰ってきた。１月の合同自主トレ中に右脚にけがを負うも、３月３１日のファーム・楽天戦（由宇）で実戦復帰を果たし、順調に復活への歩みを進めている。最速１５９キロを誇る剛腕が１軍の舞台を目指す。

プロ入り後直後の離脱期間をむだにはしなかった。工藤がリハビリを終え、実戦に復帰している。「そんなに落ち込むことなく、自分がマウンドに戻った時のことをイメージしながら時間を過ごせた」とマウンドから離れた時間を振り返った。

突然の出来事だった。１月の合同自主トレ中、工藤の足が止まった。「自分の中では足をつったぐらいの感覚でした」。本人は小さな違和感と捉えていたが周囲に止められ、病院を受診。「右大腿（だいたい）二頭筋腱（けん）膜部損傷」と診断され、３軍（リハビリ組）に合流した。

最速１５９キロを誇る剛腕。力のある直球で圧倒する投球を武器とする一方で、頭脳派の一面も併せ持つ。大学時代には食事管理や練習外のトレーニングで体重を１５キロ増量。球速も上昇し、一気にドラフト候補に駆け上がった。

今回の離脱期間は「野球を見る時間を増やす」好機と捉えた。過去のカープの試合動画などを、「クイズのように頭を使いながら見てました」と研究。「打者の見逃し方から狙い球を読んだり、カウントや場面によって次は何を投げるべきなのか、捕手はどうリードしているのか。勉強になることばかりでした」。プロの配球を学ぶ貴重な機会となった。

リハビリに励む傍ら、同期たちの快進撃が耳に届かない日はなかった。ドラフト１位・平川を筆頭に、同２位・斉藤汰、同３位・勝田、同５位・赤木がオープン戦から存在感を発揮。そろって開幕１軍の切符をつかみ取ったが、工藤に驚きの色は全くない。「短い時間でしたけど、練習の取り組み方を近くで見ていて、あれぐらいはやるだろうなと思っていた」。目指すのは仲間たちが待つ１軍の舞台だ。

３月３１日のファーム・楽天戦（由宇）で昨秋以来のマウンドに上がると、最速１５１キロを計測し１回２安打１失点。そこからすでに３試合に登板し、防御率は３・８６（７日時点）と一歩ずつ確実に歩を進めている。

「やっとプロの打者と対戦できる。投げる度に課題とか収穫が出てくると思うので、ここからどんどんステップアップしていきたい」と工藤。剛腕の本領発揮はここからだ。

◆工藤 泰己（くどう・たいき）２００３年９月２９日生まれ、２２歳。北海道出身。１７５センチ、８７キロ。右投げ右打ち、投手。小３から常盤ハリケーンで野球を始め、常盤中では軟式クラブチームのＴ・ＴＢＣでプレー。北海高１年秋に捕手から投手に転向。３年春夏に甲子園出場も登板はなし。北海学園大では１年秋にデビュー。最速１５９キロ。２５年度のドラフト４位でカープに入団。背番号３５。年俸８００万（推定）。