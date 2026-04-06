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YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育ch」が、「赤ちゃんに市販のおやつはOK？買う前に絶対知ってほしい選び方と食べさせ方」と題した動画を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、定番の赤ちゃん向け市販おやつをピックアップし、口腔発達の観点から独自の評価と選び方の正解を解説している。



動画内でまい先生は、「まん丸い赤ちゃんせんべい」「細長い赤ちゃんせんべい」「たまごボーロ」の3つを比較検証した。「まん丸い赤ちゃんせんべい」については、前歯が生え揃ってきた時期の「かじる練習」に最適だとして高評価を与えた。お母さんが割らずにそのまま手渡すことで、赤ちゃんが自然と大きな口を開けてかじり取る動作が身につくという。



一方で、定番の「細長い赤ちゃんせんべい」に対しては「おすすめしない」と辛口な評価を下した。細長い形状では口を小さく開けるだけで食べられてしまうため、口を大きく開ける習慣が育たないと指摘している。さらに、「たまごボーロ」は指先のトレーニングになる利点はあるものの、口の中で溶けやすく「チュウチュウ吸って食べる癖がついてしまう」と警鐘を鳴らした。吸い食べが癖になると、危険なものを誤飲した際に自力で吐き出す力が育たないリスクがあるという。



動画の終盤では、忙しいお母さんに寄り添いつつも、最も推奨するおやつとして、かじり取る練習になる「丸いおにぎり」や「硬い干し芋」を提案した。赤ちゃんの健やかな成長のために、単なる手軽さやパッケージに惑わされず「食べる機能の発達を促す形」でおやつを選ぶ重要性が学べる内容となっている。