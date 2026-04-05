1枚で着ても重ねても可愛い♡ 今っぽレイヤードが叶う「白キャミワンピース」着回し術4選

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甘さも抜け感も欲しい今こそ、頼りになるのが白キャミワンピース。そこで今回は、重ねるアイテム次第で印象が変わるキャミワンピースの着回しコーデを4つご紹介します。フーディやカーデをあわせた今っぽレイヤードで、ガーリーにもカジュアルにも振れる着こなしをチェックして♡

Item 着回すアイテムはこちら♡

キャミワンピース

甘さたっぷりなレースのミニワンピは、レイヤードもお手のもの。パンツあわせでカジュアルにも◎。

キャミワンピース 12,650円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）

Check! ゆるフーディでつくる休日ガーリー

白キャミワンピにジップフーディを重ねて、気負わない可愛さをメイク。ラフなアイテムあわせでもワンピの甘さがしっかり残るから、頑張りすぎない休日コーデにぴったり。

キャミワンピースは着回し。 ジップフーディ 6,990円／Gap ソックス 1,045円／/靴下屋（Tabio）

Cordinate ふわっと愛されニットガール

バラクラバつきカーディガンを重ねれば、シーズンムードたっぷりのやわらかい着こなしに。白ワンピのピュアさが引き立って、親しみやすいのにちゃんと女のコらしい印象が叶います。

キャミワンピースは着回し。 バラクラバつきカーディガン 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）バッグ 3,490円／神戸レタス

Cordinate デニム重ねのこなれカジュアル

キャミワンピにデニムを仕込んだレイヤードで、一気に今っぽいバランスに更新。ヘアバンドやソックスで遊びを足すことで、カジュアルなのに手抜き感のない洒落見えコーデが完成します。

キャミワンピースは着回し。 ジップフーディ 6,990円／Gap デニムパンツ 4,990円／UNIQLO ヘアバンド 3,850円／SLY（バロックジャパンリミテッド）ソックス 880円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 甘辛ミックスな洒落見えレイヤード

トップスやカーデを重ねた奥行きのあるスタイリングに、ベルトとウエスタンブーツでキレよく引き締め。

甘めの白キャミワンピをベースにすることで、エッジのあるアイテムあわせも可愛くまとまります。

キャミワンピース は着回し。 トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi カーディガン（バラクラバつきカーディガン）10,450円／COCO DEAL（ココ ディール） ベルト 6,996円／SLY、ウエスタンブーツ 16,500円／rienda（ともにバロックジャパンリミテッド）バッグ 3,490円／神戸レタス

着回し1POINT♡

重ねるアイテムで表情チェンジ♡

ピュアな白キャミワンピは、重ねるアイテム次第で甘くもカジュアルにも表情チェンジできるのが魅力。

ゆるトップスで抜け感を出したり、デニムやブーツでハズしたりして、テイストの違う着こなしを楽しむのが正解です。

撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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