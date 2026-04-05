1枚で着ても重ねても可愛い♡ 今っぽレイヤードが叶う「白キャミワンピース」着回し術4選

白キャミワンピにジップフーディを重ねて、気負わない可愛さをメイク。ラフなアイテムあわせでもワンピの甘さがしっかり残るから、頑張りすぎない休日コーデにぴったり。

バラクラバつきカーディガンを重ねれば、シーズンムードたっぷりのやわらかい着こなしに。白ワンピのピュアさが引き立って、親しみやすいのにちゃんと女のコらしい印象が叶います。

キャミワンピにデニムを仕込んだレイヤードで、一気に今っぽいバランスに更新。ヘアバンドやソックスで遊びを足すことで、カジュアルなのに手抜き感のない洒落見えコーデが完成します。

Cordinate 甘辛ミックスな洒落見えレイヤード

トップスやカーデを重ねた奥行きのあるスタイリングに、ベルトとウエスタンブーツでキレよく引き締め。

甘めの白キャミワンピをベースにすることで、エッジのあるアイテムあわせも可愛くまとまります。

キャミワンピース は着回し。 トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi カーディガン（バラクラバつきカーディガン）10,450円／COCO DEAL（ココ ディール） ベルト 6,996円／SLY、ウエスタンブーツ 16,500円／rienda（ともにバロックジャパンリミテッド）バッグ 3,490円／神戸レタス

着回し1POINT♡

重ねるアイテムで表情チェンジ♡

ピュアな白キャミワンピは、重ねるアイテム次第で甘くもカジュアルにも表情チェンジできるのが魅力。

ゆるトップスで抜け感を出したり、デニムやブーツでハズしたりして、テイストの違う着こなしを楽しむのが正解です。

撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／本田紗来（本誌専属）