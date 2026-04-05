お笑いタレント・有吉弘行（51）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。4日に生放送されたTBS「オールスター感謝祭’26春」の“ブチギレ”騒動に言及する場面があった。

名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で、参加希望者を募集したところ、「走りたい」が9人、「走りたくない」が77人という結果になった。これを受けて、MC島崎和歌子は「一番の花形のイベントですよ?何年やってると思ってるんですか、冗談じゃないですよ!」と“ブチギレ”状態になり、ネット上で話題となっていた。

この件について有吉は「このご時世ですから、和歌子さんもはっきり言えないこともあるでしょう。私が気持ちを代弁させていただき、TBSさんにお願いしたい」と切り出すと「次回から、参加者全員マラソンやらせます!」と勝手に宣言。

「スタジオに人はいりませんから。それがイヤなら参加しなければいい。粗品とクイズノックの戦いなんて、別にどうでもいいんだよ!粗品とワイナイナの戦いを見たいんだよ、俺は!クイズなんてどこでもやってるだろうが、マラソンだよマラソン!」と語気を強めていた。