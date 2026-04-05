「1/2と1/3ではどちらが大きいか？」小学校教員の授業案が炎上…学校教育にケチをつける大人が続出するワケ
―［貧困東大生・布施川天馬］―
読解力、計算力、英語力……さまざまな「○○力」の中で、みなさんはどの力が一番重要だと思いますか？
教育の重要性が叫ばれて久しいですが、その主張は発信者の立場によって大きく異なるようです。
数学の先生は数学を、文筆家は国語を、教育投資に造詣が深い教育パパ・教育ママは早期英語の重要性を説いており、仮にこれらをすべて実行したならば、3歳から塾に入っても間に合わないほど。
勉強は人生を豊かにしますが、勉強だけが人生を豊かにするものではないはず。
そもそも「早期○○」のスタートダッシュで確保できる利益はたかが知れており、それだけで人生を一生逃げ切れるほどの役得が得られないように見えます。
それにも関わらず、誰もが早期教育の重要性を叫んで回る狂った受験社会に我々は生きている。
そんな教育に熱心な方々は、僅かな違和感も見逃しません。
先日、ある小学校の先生がSNSで「『1/2と1/3ではどちらが大きいか？』と尋ねた後に、『1/2を1/3が上回る場合』を考える」という授業案を考案されました。
これに猛反発のリプライがついたのです。
そこで双方の主張を見てみると、どちらの言い分もよくわかる。同時に、ネット論客に足りないのは「相手の視点に立ってみる余裕」と「自らと相手の言葉を補おうとする言語化能力」であることが見えてきました。
令和の炎上リスクを減らすために必要不可欠な「国語力」の重要性について検討します。
◆授業が行われた意味を考える
私の見解を先に述べるならば、「1/2を1/3が上回る場合を考える」のは、思考力を鍛える教育としては非常に優れているが、算数教育の頭に取り入れるならば、無駄に混乱させる可能性があるから悪手になり得る……といったところ。
そもそも「1/2を1/3が上回る場合を考える」のは、悪いことではありません。
これは「1/2」「1/3」を数として捉えるか、割合として捉えるかによりますが、仮に後者として捉えるならば、そのような状況はいくらでも思いつきます。
例えば、「500mlのペットボトル」「1Lの牛乳パック」を考えましょう。
単純に1/2と1/3を比べるなら1/2の方が大きいですが、「500mlペットボトルの1/2」と「1L牛乳パックの1/3」なら、明らかに後者の方が多いですよね。
数には様々な性質がありますし、それらの数を誰がどのような目的で運用しているかどうかによって、それぞれの用いられ方や見方は変わってきます。
日常生活における運用までを想定するような広範な理解を目的とするのであれば、数としてではなく割合としての理解も必要でしょうし、「割合は絶対数ではなく、元になる数によって大小が柔軟に変化しうる」とわかっておくべきです。
そして、これをこのような言葉で伝えても、恐らく小学生には難しいでしょうから、実際に大きさの違う2つのモノを持ってきて、視覚的に理解させるのは有効な手段だとも考えられます。
◆批判する人たちは「余裕がない」
一方で、この授業を批判した方々は、恐らく数としての性質を重視していらっしゃるのでしょう。
それは、数以外の性質を知らなかったからではなく、言外に隠された意味をくみ取ろうとしなかったためのように見えます。
確かに、もともとの投稿では「1/2と1/3では、どちらが大きいでしょう？」のみが記述されており、これだけでは問題が成り立ちません。
ただ、これを投稿していらっしゃった方は「授業のテーマとして」と同投稿で補われており、分数を扱う授業を主催する立場にある方が、このような簡単な事実を見落としているとは、どうにも考えにくい。
読解力、計算力、英語力……さまざまな「○○力」の中で、みなさんはどの力が一番重要だと思いますか？
教育の重要性が叫ばれて久しいですが、その主張は発信者の立場によって大きく異なるようです。
数学の先生は数学を、文筆家は国語を、教育投資に造詣が深い教育パパ・教育ママは早期英語の重要性を説いており、仮にこれらをすべて実行したならば、3歳から塾に入っても間に合わないほど。
そもそも「早期○○」のスタートダッシュで確保できる利益はたかが知れており、それだけで人生を一生逃げ切れるほどの役得が得られないように見えます。
それにも関わらず、誰もが早期教育の重要性を叫んで回る狂った受験社会に我々は生きている。
そんな教育に熱心な方々は、僅かな違和感も見逃しません。
先日、ある小学校の先生がSNSで「『1/2と1/3ではどちらが大きいか？』と尋ねた後に、『1/2を1/3が上回る場合』を考える」という授業案を考案されました。
これに猛反発のリプライがついたのです。
そこで双方の主張を見てみると、どちらの言い分もよくわかる。同時に、ネット論客に足りないのは「相手の視点に立ってみる余裕」と「自らと相手の言葉を補おうとする言語化能力」であることが見えてきました。
令和の炎上リスクを減らすために必要不可欠な「国語力」の重要性について検討します。
◆授業が行われた意味を考える
私の見解を先に述べるならば、「1/2を1/3が上回る場合を考える」のは、思考力を鍛える教育としては非常に優れているが、算数教育の頭に取り入れるならば、無駄に混乱させる可能性があるから悪手になり得る……といったところ。
そもそも「1/2を1/3が上回る場合を考える」のは、悪いことではありません。
これは「1/2」「1/3」を数として捉えるか、割合として捉えるかによりますが、仮に後者として捉えるならば、そのような状況はいくらでも思いつきます。
例えば、「500mlのペットボトル」「1Lの牛乳パック」を考えましょう。
単純に1/2と1/3を比べるなら1/2の方が大きいですが、「500mlペットボトルの1/2」と「1L牛乳パックの1/3」なら、明らかに後者の方が多いですよね。
数には様々な性質がありますし、それらの数を誰がどのような目的で運用しているかどうかによって、それぞれの用いられ方や見方は変わってきます。
日常生活における運用までを想定するような広範な理解を目的とするのであれば、数としてではなく割合としての理解も必要でしょうし、「割合は絶対数ではなく、元になる数によって大小が柔軟に変化しうる」とわかっておくべきです。
そして、これをこのような言葉で伝えても、恐らく小学生には難しいでしょうから、実際に大きさの違う2つのモノを持ってきて、視覚的に理解させるのは有効な手段だとも考えられます。
◆批判する人たちは「余裕がない」
一方で、この授業を批判した方々は、恐らく数としての性質を重視していらっしゃるのでしょう。
それは、数以外の性質を知らなかったからではなく、言外に隠された意味をくみ取ろうとしなかったためのように見えます。
確かに、もともとの投稿では「1/2と1/3では、どちらが大きいでしょう？」のみが記述されており、これだけでは問題が成り立ちません。
ただ、これを投稿していらっしゃった方は「授業のテーマとして」と同投稿で補われており、分数を扱う授業を主催する立場にある方が、このような簡単な事実を見落としているとは、どうにも考えにくい。