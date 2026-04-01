「第３８回ジュノン・スーパー・ボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞した大野礼音（１８）が大手芸能事務所「アミューズ」に所属し、「白河礼音（しらかわ・れおん）」として俳優活動を開始することが１日、発表された。

多くの俳優、タレントを輩出してきた「ジュノン−」で、白河は透明感のあるルックスに加えて、バレーボールの競技経験で培われた精神力、さらにステージ上での堂々としたパフォーマンスが高い評価を受け、応募総数１万２８６８人の中でグランプリに輝いた。

今後は福山雅治（５７）や吉沢亮（３２）ら、多くのトップ俳優が所属する「アミューズ」で、俳優業を中心に映像作品、広告、イベントなど多方面での活動を予定。次世代を担う俳優として、大きな期待が寄せられている。

俳優として新たな一歩を踏み出す白河は「このたびアミューズに所属することになりました。これまでに多くの俳優の方々が成し遂げてきた歴史ある場所で活動できることを幸せに思っています。自分が憧れた様にこれからの世代に憧れられる様な存在になれるように頑張ります！」とコメントした。